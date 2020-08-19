Гороскоп на 19 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку просить Скорпіонів триматись якнайдалі від людей, Раків – якнайближче, і лише Тельцям дозволяє робити все, що хочеться.

Овен

Перевернутий Паж чаш

Овни сьогодні все відчувають занадто гостро та яскраво. Це буває корисним, але радше на шкоду. За гороскопом на 19 серпня вас може кидати від емоції до емоції, і від цього з вами складно спілкуватись, а вам складно зосередитись.

Телець

Верховна Жриця

Немає сенсу питати у Тельців, чому вони роблять те, що роблять, і звідки знають те, що знають. Дуже сильна інтуїція допомагатиме вам в усьому. Беріться за найскладніші справи і питання. Сьогодні легко зрозуміти, з якого боку до них підходити.

Близнюки

Королева мечів

Сьогодні Близнюки вперто уникають зайвого спілкування, і найкраще їм в цьому не заважати. Зосереджений і дуже продуктивний день вийде, якщо ви зможете оточити себе тишею та спокоєм. Не бійтесь просити помовчати балакучих людей довкола – вам потрібна ця тиша.

Рак

Закохані

Гороскоп на 19 серпня для всіх знаків зодіаку обіцяє Ракам вдалий день, але тільки якщо вони працюватимуть у команді. Наодинці у вас сьогодні мало, що вийде. Зберіть хоча б маленьку команду, крихітну нараду або просто попросіть когось допомогти. Тоді все станеться.

Лев

Перевернута Королева посохів

Левам важко сьогодні робити хоч щось, тому що вони дуже бояться зазнати поразки. Звичайної хоробрості не вистачає, підступають сумніви у собі. Вам не розвіяти їх, якщо ви просто чекатимете. Робіть – і зрозумієте, що можете.

Діва

Король посохів

У Дів – чудовий день. Ви сьогодні легко справляєтесь з усім і граючи берете будь-яку висоту. Краще, що можете зробити з цим днем – допомогти комусь досягти такого ж успіху. Візьміться навчати когось або запропонуйте допомогу. У вас сьогодні день під знаком лідерства.

Терези

Шістка пентаклів

День, коли Терезам потрібно не зважувати, кому і що вони дають – а просто віддавати. Діліться тим, що у вас є. Допомагайте всім, хто попросить про допомогу, пропонуйте її самі тим, кому важко. Не зараз, але потім все, що ви віддаєте, повернеться. Розглядайте це як інвестицію.

Скорпіон

Перевернута Трійка пентаклів

Скорпіонам гороскоп на 19 серпня завчасно трохи співчуває. Збиратися з думками вам сьогодні складно. Збиратися групами також не варто – в цей день будь-які зібрання скоріш породять конфлікт, ніж вирішать проблеми. Просто перечекайте, завтра буде краще.

Стрілець

Сила

У Стрільців сьогодні виходить знайти баланс і дотримуватись його весь день. Цей баланс між твердістю, вмінням відстоювати свої інтереси і уважністю до інших людей. З будь-який конфліктів ви вийдете без шкоди, і можете допомогти в цьому іншим.

Козеріг

Відлюдник

Якщо Козероги відчують, що вперлись у стіну, ймовірно, так і є. Цю стіну вам не подолати наодинці. А тому варто пошукати серед людей ментора, знайти вдалий вебінар або записатись на якийсь цікавий курс. Словом, шукайте когось, хто підкаже, як бути далі.

Водолій

Король мечів

Зазвичай емоційні Водолії сьогодні слухають не серце, а голос розуму. Все правильно: вам потрібна чиста голова, піддаватись емоціям сьогодні може бути небезпечно. Навіть про прохання найсимпатичніших вам людей подумайте, що вам це дасть.

Риби

Трійка посохів

Риби готові йти вперед, що б не чекало на них у кінці шляху. Вам може підвернутися можливість перейти на новий рівень або змінити сферу діяльності. Якщо відчуваєте всередині порив – погоджуйтесь. Ви давно готові до цього.

Гороскоп на серпень

Гороскоп 2020 на серпень передбачає, що з 16 серпня Уран перейде у фазу ретроградного руху до 14 січня 2021 року.

У другій половині місяця люди можуть змінювати все навколо себе. Також з’явиться бажання протистояння. Основною причиною нестабільності на початку періоду ретроградності є різке неприйняття будь-яких обмежень.

Джерело: А как вам такой расклад