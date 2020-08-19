Гороскоп на 19 августа 2020 для всех знаков зодиака просит Скорпионов держаться подальше от людей, Раков – поближе, и только Тельцам разрешает делать все, что хочется.

Овен

Перевернутый Паж чаш

Овны многое сегодня чувствуют слишком остро и ярко. Это бывает полезным, но сегодня скорее во вред. По гороскопу на 19 августа вас может швырять от эмоции к эмоции, и от этого с вами сложно общаться, а вам сложно сосредоточиться.

Телец

Верховная Жрица

Бесполезно спрашивать у Тельцов, почему они делают то, что делают, и откуда знают то, что знают. Очень сильная интуиция будет помогать вам во всем. Беритесь за самые сложные дела и вопросы. Сегодня легко понять, с какой стороны к ним подходить.

Близнецы

Королева мечей

Сегодня Близнецы упорно избегают лишнего общения, и лучше всего им в этом не мешать. Сосредоточенный и очень продуктивный день получится, если вы сумеете окружить себя тишиной и покоем. Не бойтесь просить помолчать болтливых людей вокруг – вам нужна эта тишина.

Рак

Влюбленные

Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака обещает Ракам удачный день, но только если они будут работать в команде. В одиночку у вас сегодня мало, что получится. Соберите хотя бы маленькую команду, крошечное совещание или просто попросите кого-то помочь. Тогда все случится.

Лев

Перевернутая Королева посохов

Львам сложно сегодня делать хоть что-то, потому что они очень боятся потерпеть поражение. Обычной храбрости не хватает, подступают сомнения в себе. Вам не развеять их, если вы будете просто ждать. Делайте – и поймете, что можете.

Дева

Король посохов

У Дев – отличный день. Вам сегодня легко справляться со всем и играючи брать любую высоту. Лучшее, что вы можете сделать с этим днем – помочь кому-то достигнуть такого же успеха. Возьмитесь обучать кого-то или предложите помощь. У вас сегодня день под знаком лидерства.

Весы

Шестерка пентаклей

День, когда Весам нужно не взвешивать, кому и что они дают – а просто давать. Делитесь тем, что у вас есть. Помогайте всем, кто попросит о помощи, предлагайте ее сами тем, кому тяжело. Не сейчас, но потом все, что вы отдадите, вернется. Рассматривайте это как такую вот инвестицию.

Скорпион

Перевернутая Тройка пентаклей

Скорпионам гороскоп на 19 августа заранее немного сочувствует. Собираться с мыслями вам сегодня сложно. Собираться группами тоже не стоит – в этот день любые собрания скорее породят конфликты, чем решат проблемы. Просто переждите, завтра будет лучше.

Стрелец

Сила

У Стрельцов сегодня получается найти баланс и удерживать его весь день. Это баланс между твердостью, умением отстаивать свои интересы и внимательностью к другим людям. Из любых конфликтов вы выйдете без урона, и можете помочь в этом другим.

Козерог

Отшельник

Если Козероги почувствуют, что уперлись в стену, скорее всего, так и есть. Эту стену вам не преодолеть в одиночку. А потому стоит поискать среди окружающих ментора, найти удачный вебинар или записаться на какой-то интересный курс. Словом, ищите кого-то, кто подскажет, как быть дальше.

Водолей

Король мечей

Обычно эмоциональные Водолеи сегодня слушают не сердце, а голос разума. Все правильно: вам нужна чистая голова, поддаваться эмоциям сегодня может быть опасно. Даже о просьбах самых симпатичных вам людей подумайте, что вам это даст.

Рыбы

Тройка посохов

Рыбы готовы идти вперед, что бы ни ждало их в конце пути. Вам может подвернуться возможность перейти на новый уровень или сменить сферу деятельности. Если чувствуете внутри порыв – соглашайтесь. Вы давно готовы к этому.

Гороскоп на август

Гороскоп 2020 на август предусматривает, что с 16 августа Уран перейдет в фазу ретроградного движения до 14 января 2021 года.

Во второй половине месяца люди могут менять все вокруг себя. Также появится желание противостояния. Основной причиной нестабильности в начале периода ретроградности является резкое неприятие каких-либо ограничений.

Источник: А как вам такой расклад