Гороскоп на 18 січня 2024 року радить зберігати спокій і не вестися на конфлікти.

Ексклюзивний гороскоп на 18 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астролог Наталя Коваленко.

18 січня: який це місячний день

Четвер, 8-9 місячна доба. Місяць займає знак Овен.

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18 січня пройде під енергією сили та сміливості. Приділіть увагу прогулянкам на свіжому повітрі, уникайте гніву, нерозсудливості, імпульсивних рішень і надмірної впертості.

Проявляються схильності до азарту, оригінальності мислення, подорожей, ентузіазму, активності, творчості, сміливості, рішучості.

Енергія 18 січня має великий імпульс, який дозволяє дії активно розгортатися. Енергія дня має кармічний вплив, тому всі події сьогодні мають глибоку причину.

Протягом дня можлива невизначеність, нерозуміння своїх дій і бажань, квапливість, метушливість, необдуманість рішень. Потрібно діяти інтуїтивно і без довгих роздумів, не покладаючись на розум і аналіз.

Гороскоп на 18 січня: що можна робити

18 січня – несприятливий день, проте гарний для навчання і спорту. Краще утриматися від поїздок.

Після 17:00 не рекомендується здійснювати важливі й дорогі покупки, починати важливі справи, особливо ті, які націлені на отримання результату або фінансів. Цього дня успішними будуть переговори й укладення угод, розмови з начальством або вищим керівництвом.

Згідно з гороскопом, 18 січня сприятливе для всіх благих починань – проведення весіль, початку будівництва і тривалих подорожей, здійснення фінансових операцій. Конфлікти цього дня можуть перерости в щось більше, тому рекомендується зберігати спокій.

Добре цього дня займатися духовними практиками, молитися про благополуччя дітей, читати священні писання, спілкуватися з духовними людьми.

Афірмації на 18 січня

Я обираю для себе те, що мені до душі і на щастя.

Я відкидаю страх, щоб діяти, попри ймовірні обмеження, тому що я знаю, що всі мої потреби задовольняє всесвіт.

Я приймаю цей день як шанс стати кращим(-ою), ніж був(-ла) учора.

Сьогодні я ухвалюю тільки найкращі рішення у своєму житті.

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