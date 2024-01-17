Гороскоп на 18 января 2024 года советует сохранять спокойствие и не вестись на конфликты.

Эксклюзивный гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

18 января: какой это лунный день

Четверг, 8-9 лунные сутки. Луна занимает знак Овен.

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Влияние Луны 18 января на различные сферы жизни

18 января пройдет под энергией силы и смелости. Уделите внимание прогулкам на свежем воздухе, избегайте гнева, безрассудства, импульсивных решений и чрезмерного упрямства.

Проявляются склонности к азарту, оригинальности мышления, путешествиям, энтузиазму, активности, творчеству, смелости, решительности.

Энергия 18 января имеет большой импульс, который позволяет действию активно разворачиваться. Энергия дня имеет кармическое влияние, поэтому все события сегодня имеют глубокую причину.

В течение дня возможна неопределенность, непонимание своих действий и желаний, торопливость, суетливость, необдуманность решений. Нужно действовать интуитивно и без долгих раздумий, не полагаясь на ум и анализ.

Гороскоп на 18 января: что можно делать

18 января — неблагоприятный день, однако хорош для обучения и спорта. Лучше воздержаться от поездок.

После 17:00 не рекомендуется совершать важные и дорогостоящие покупки, начинать важные дела, особенно те, которые нацелены на получение результата или финансов. В этот день успешными будут переговоры и заключения сделок, разговоры с начальством или вышестоящими.

Согласно гороскопу, 18 января благоприятно для всех благих начинаний — проведения свадеб, начала строительства и длительных путешествий, совершения финансовых операций. Конфликты в этот день могут перерасти в нечто большее, поэтому рекомендуется сохранять спокойствие.

Хорошо в этот день заниматься духовными практиками, молиться о благополучии детей, читать священные писания, общаться с духовными людьми.

Аффирмации на 18 января

Я выбираю для себя то, что мне по душе и на счастье.

Я отбрасываю страх, чтобы действовать, несмотря на кажущиеся ограничения, потому что я знаю, что все мои потребности удовлетворяет вселенная.

Я принимаю этот день как шанс стать лучше, чем был(-а) вчера.

Сегодня я принимаю только самые лучшие решения в своей жизни.

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