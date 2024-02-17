Гороскоп на 18 лютого 2024 року обіцяє гарний час для нових справ і прийняття важливих рішень.

Ексклюзивний гороскоп на 18 лютого для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

18 лютого 2024: який це місячний день

Неділя, 10 місячна доба. Місяць займає знак Телець.

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Гарний день для початку нових справ, проведення весілля, подорожі, придбання нерухомості, автомобіля, спілкування з важливими і високопоставленими людьми, а також для лікувальних і відновлювальних процедур.

Переважатиме енергія краси, ніжності та гармонії. Рішення будуть відокремлені від почуттів і ухвалені на “холодну голову”. Зростає практичність і витонченість сприйняття, прагнення до спокою, виваженості й розважливості.

Гороскоп на 18 лютого 2024: що можна робити

18 лютого переважатиме м’яка енергія дня. Вона ідеально підходить для занять усіма видами мистецтв, спілкування і дружби, розв’язання питань і взаємин, дає ніжність, м’якість, чутливість розуму і тіла. Добре для поліпшення здоров’я і стрижки.

Згідно з гороскопом 18 лютого, можуть бути ситуації, коли щось лякає і хочеться втекти, розум стає неспокійним і метушливим. Перескакування з теми на тему, зміна думки, зради, втрата інтересу — ось характер дня.

Добре 18 лютого досліджувати що-небудь, шукати відповіді й новизну в чомусь, відкривати для себе інші напрямки. Енергія дня і сила — це виконувати бажання і приносити радість, талант у дослідженні, пошуку і саморозвитку.

Афірмації на 18 лютого 2024

Я обираю для себе те, що мені до душі й на щастя!

Усі мої найменші зусилля приносять величезний позитивний результат!

Я радію життю і всюди помічаю хороше!

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