Гороскоп на 18 февраля 2024 года обещает хорошее время для новых дел и принятия важных решений.

Эксклюзивный гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

18 февраля: какой это лунный день

Воскресенье, 10 лунные сутки. Луна занимает знак Телец.

Сейчас смотрят

Влияние Луны 18 февраля на различные сферы жизни

Хороший день для начала новых дел, проведения свадьбы, путешествия, приобретение недвижимости, автомобиля, общения с важными и высокопоставленными людьми, а также для лечебных и восстановительных процедур.

Будет преобладать энергия красоты, нежности и гармонии. Решения будут отделены от чувств и приняты на “холодную голову”. Возрастает практичность и утонченность восприятия, стремление к спокойствию, взвешенности и рассудительности.

Гороскоп на 18 февраля: что можно делать

18 февраля будет преобладать мягкая энергия дня. Она идеально подходит для занятий всеми видами искусств, общения и дружбы, решения вопросов и взаимоотношений, дает нежность, мягкость, чувствительность ума и тела. Хорошо для улучшения здоровья и стрижки.

Согласно гороскопу 18 февраля, могут быть ситуации, когда что-то пугает и хочется убежать, ум становится неспокойным и мечущимся. Перескакивание с темы на тему, перемена мнения, измены, потеря интереса — вот характер дня.

Хорошо 18 февраля исследовать что-либо, искать ответы и новизну в чем-то, открывать для себя другие направления. Энергия дня и сила — это исполнять желания и приносить радость, талант в исследовании, поиске и саморазвитии.

Аффирмации на 18 февраля

Я выбираю для себя то, что мне по душе и на счастье!

Все мои малейшее усилия приносят огромный положительный результат!

Я радуюсь жизни и повсюду замечаю хорошее!

Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2024 года

Финансовый гороскоп на 2024 год

Любовный гороскоп на 2024 год