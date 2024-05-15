Гороскоп на 16 травня 2024 року радить не втягуватися в суперечки та відкласти операції з фінансами.

Ексклюзивний гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

16 травня 2024: який це місячний день

Четвер, дев’ята місячна доба. Місяць займає знак Лев.

Зараз дивляться

Вплив Місяця 16 травня 2024 на різні сфери життя

16 травня вважається несприятливим днем, проте доречно буде ризикувати і боротися з ворогами. Сприятливі фізичні навантаження.

Не рекомендується починати нові проєкти і займатися важливими справами. Контролюйте почуття – можливі спалахи роздратування і сплески емоцій.

Успішними будуть переговори й укладання угод, розмови з начальством або вищими особами. Добре братися за будівництво і вирушати в тривалу подорож.

Зберігайте спокій – конфлікти цього дня можуть перерости в щось більше.

Гороскоп на 16 травня 2024: що можна робити

Напружений день – можуть бути втрати і розчарування, а розпочаті справи зашкодять репутації. Сприятливі заняття духовною практикою.

Згідно з гороскопом на 16 травня, цього дня потрібно йти в чистоту і гармонію.

Близькість у подружніх союзах вітається. Попри привабливість і сексуальність, енергія дня є суворою і жорсткою, тому можуть бути конфлікти, виклики від людей і ситуацій.

Будьте уважними та обережними, не втягуйтеся в суперечки і не створюйте конфлікти. Висока ймовірність обманів і шахрайських дій – фінансові операції краще відкласти.

Афірмації на 16 травня 2024

Я вітаю цей день з упевненістю і легкістю!

Я обираю мислити позитивно і створювати для себе прекрасне й успішне життя!

Світ щедрий зі мною і я щедра зі світом!

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2024 року

Фінансовий гороскоп на 2024 рік

Любовний гороскоп на 2024 рік