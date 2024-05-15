Гороскоп на 16 травня 2024 року радить не втягуватися в суперечки та відкласти операції з фінансами.
Ексклюзивний гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.
16 травня 2024: який це місячний день
Четвер, дев’ята місячна доба. Місяць займає знак Лев.
Вплив Місяця 16 травня 2024 на різні сфери життя
16 травня вважається несприятливим днем, проте доречно буде ризикувати і боротися з ворогами. Сприятливі фізичні навантаження.
Не рекомендується починати нові проєкти і займатися важливими справами. Контролюйте почуття – можливі спалахи роздратування і сплески емоцій.
Успішними будуть переговори й укладання угод, розмови з начальством або вищими особами. Добре братися за будівництво і вирушати в тривалу подорож.
Зберігайте спокій – конфлікти цього дня можуть перерости в щось більше.
Гороскоп на 16 травня 2024: що можна робити
Напружений день – можуть бути втрати і розчарування, а розпочаті справи зашкодять репутації. Сприятливі заняття духовною практикою.
Згідно з гороскопом на 16 травня, цього дня потрібно йти в чистоту і гармонію.
Близькість у подружніх союзах вітається. Попри привабливість і сексуальність, енергія дня є суворою і жорсткою, тому можуть бути конфлікти, виклики від людей і ситуацій.
Будьте уважними та обережними, не втягуйтеся в суперечки і не створюйте конфлікти. Висока ймовірність обманів і шахрайських дій – фінансові операції краще відкласти.
Афірмації на 16 травня 2024
Я вітаю цей день з упевненістю і легкістю!
Я обираю мислити позитивно і створювати для себе прекрасне й успішне життя!
Світ щедрий зі мною і я щедра зі світом!
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2024 року
Фінансовий гороскоп на 2024 рік