Гороскоп на 16 мая 2024 года советует не вовлекаться в споры и отложить операции с финансами.
Эксклюзивный гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.
16 мая: какой это лунный день
Четверг, девятые лунные сутки. Луна занимает знак Лев.
Влияние Луны 16 мая на различные сферы жизни
16 мая считается неблагоприятным днем, однако уместно будет рисковать и бороться с врагами. Благоприятны физические нагрузки.
Не рекомендуется начинать новые проекты и заниматься важными делами. Контролируйте чувства — возможны вспышки раздражения и всплески эмоций.
Успешными будут переговоры и заключение сделок, разговоры с начальством или вышестоящими. Хорошо браться за строительство и отправляться в длительное путешествие.
Сохраняйте спокойствие — конфликты в этот день могут перерасти в нечто большее.
Гороскоп на 16 мая: что можно делать
Напряженный день — могут быть потери и разочарования, а начатые дела навредят репутации. Благоприятны занятия духовной практикой.
Согласно гороскопу на 16 мая, в этот день нужно идти в чистоту и гармонию.
Близость в супружеских союзах приветствуется. Несмотря на привлекательность и сексуальность, энергия дня является суровой и жесткой, поэтому могут быть конфликты, вызовы от людей и ситуаций.
Будьте внимательны и осторожны, не вовлекайтесь во споры и не создавайте конфликты. Высока вероятность обманов и мошеннических действий — финансовые операции лучше отложить.
Аффирмации на 16 мая
Я приветствую этот день с уверенностью и легкостью!
Я выбираю мыслить позитивно и создавать для себя прекрасную и успешную жизнь!
Мир щедр со мной и я щедра с миром!
Гороскоп для всех знаков зодиака на май 2024 года
Финансовый гороскоп на 2024 год