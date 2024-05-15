Гороскоп на 16 мая 2024 года советует не вовлекаться в споры и отложить операции с финансами.

Эксклюзивный гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

16 мая: какой это лунный день

Четверг, девятые лунные сутки. Луна занимает знак Лев.

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16 мая считается неблагоприятным днем, однако уместно будет рисковать и бороться с врагами. Благоприятны физические нагрузки.

Не рекомендуется начинать новые проекты и заниматься важными делами. Контролируйте чувства — возможны вспышки раздражения и всплески эмоций.

Успешными будут переговоры и заключение сделок, разговоры с начальством или вышестоящими. Хорошо браться за строительство и отправляться в длительное путешествие.

Сохраняйте спокойствие — конфликты в этот день могут перерасти в нечто большее.

Гороскоп на 16 мая: что можно делать

Напряженный день — могут быть потери и разочарования, а начатые дела навредят репутации. Благоприятны занятия духовной практикой.

Согласно гороскопу на 16 мая, в этот день нужно идти в чистоту и гармонию.

Близость в супружеских союзах приветствуется. Несмотря на привлекательность и сексуальность, энергия дня является суровой и жесткой, поэтому могут быть конфликты, вызовы от людей и ситуаций.

Будьте внимательны и осторожны, не вовлекайтесь во споры и не создавайте конфликты. Высока вероятность обманов и мошеннических действий — финансовые операции лучше отложить.

Аффирмации на 16 мая

Я приветствую этот день с уверенностью и легкостью!

Я выбираю мыслить позитивно и создавать для себя прекрасную и успешную жизнь!

Мир щедр со мной и я щедра с миром!

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