Гороскоп на 15 травня 2024 року радить відмовитися від риби та поїздок.

Ексклюзивний гороскоп на 15 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

15 травня 2024: який це місячний день

Середа, восьма місячна доба. Місяць займає знак Лев.

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Несприятливий день, проте хороший для навчання, спорту, лікувальних і відновлювальних процедур. День загострює сприйняття і сприятливий для тих, хто здатний жертвувати і прощати.

Гарний час для угод, покупок, підписання договорів і контрактів, усіляких зв’язків у бізнесі, навчання, написання текстів, дружнього і ділового спілкування. День також сприятливий для весілля і початку нових справ. Не рекомендується 15 травня обманювати, пліткувати і вступати в суперечки.

Проявляйте лідерські якості – це допоможе зростити впевненість у собі.

Гороскоп на 15 травня 2024: що можна робити

Енергія дня сильно пов’язана з нашими предками. Усе, що відбувається цього дня, буде пов’язано з родом: сни, ситуації, проблеми або ж подарунки долі.

Згідно з гороскопом на 15 травня, енергія дня пов’язана з минулим і кармою, тому проблем може бути багато. Дуже добре в цей день вшановувати предків, можна нагодувати ворон або рибок. І в жодному разі не їжте рибу! Зробіть краще піст або детокс.

Будьте обережні – цього дня можливі травми та нещасні випадки. Краще утриматися від поїздок і не брати гроші в борг.

Успішною буде будь-яка активна діяльність – комерційна, громадська, індивідуальна.

Афірмації на 15 травня 2024

Я вірю у свої мрії і йду до їх здійснення!

Я володію мудрістю, щоб ухвалювати правильні рішення!

Я ціную свій час і енергію!

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