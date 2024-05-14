Гороскоп на 15 мая 2024 года советует отказаться от рыбы и поездок.

Эксклюзивный гороскоп на 15 мая для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

15 мая: какой это лунный день

Среда, восьмые лунные сутки. Луна занимает знак Лев.

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Неблагоприятный день, однако хорош для обучения, спорта лечебных и восстановительных процедур. День обостряет восприятие и благоприятен для тех, кто способен жертвовать и прощать. 15 мая лучше воздержаться от поездок и новых проектов.

Хорошее время для сделок, покупок, подписания договоров и контрактов, всевозможных связей по бизнесу, обучения, написания текстов, дружеского и делового общения. День также благоприятен для свадьбы и начала новых дел.

Проявляйте лидерские качества — это поможет взрастить уверенность в себе.

Гороскоп на 15 мая: что можно делать

Энергия дня сильно связана с нашими предками. Все, что происходит в этот день, будет связано с родом: сны, ситуации, проблемы или же подарки судьбы.

Согласно гороскопу на 15 мая, энергия дня связана с прошлым и кармой, поэтому проблем может быть много. Очень хорошо в этот день почитать предков, можно накормить ворон или рыбок. И ни в коем случае не ешьте рыбу! Сделайте лучше пост или детокс.

Будьте осторожны — в этот день возможны травмы и несчастные случаи. Лучше воздержаться от поездок и не брать деньги в долг.

Успешной будет любая активная деятельность — коммерческая, общественная, индивидуальная.

Аффирмации на 15 мая

Я верю в свои мечты и иду к их осуществлению!

Я обладаю мудростью, чтобы принимать правильные решения!

Я ценю свое время и энергию!

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