Гороскоп на 11 травня 2024 року попереджає про гіперчутливість і радить утриматися від нових справ.

Ексклюзивний гороскоп на 11 травня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

11 травня 2024: який це місячний день

Субота, четверта місячна доба. Місяць займає знак Близнюки.

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11 травня краще утриматися від нових активних дій. Гарний час для прибирання будинку, а також очищення розуму і тіла. Рекомендується відпочинок, занурення в себе, молитва і турбота про близьких.

За можливості обмежте свої бажання і потреби, читайте священні писання і тримайте піст. День підходить для купівлі землі під будівництво, але небажано переїжджати в інший будинок, грати весілля і починати нові справи.

Сприятливі заняття йогою і піші прогулянки. День також сприяє переговорам, підписанню угод і контрактів, зав’язуванню знайомств.

Гороскоп на 11 травня 2024: що можна робити

День цілеспрямованої вольової активності, перемоги над ворогами та подолання перешкод. Обачність і пильність допоможуть уникнути багатьох неприємностей.

Згідно з гороскопом на 11 травня, день не сприяє справам, які вимагають умиротвореного стану. Поїздки, великі покупки та інші важливі починання краще відкласти.

День може супроводжуватися надмірною чутливістю — будьте готові до сліз, переживань і претензій. Добре 11 травня робити духовні практики, які допомагають очистити свідомість від образ і претензій.

Афірмації на 11 травня 2024

Я оточую себе позитивними людьми та енергією!

Моя енергія притягує позитивні можливості!

Я ціную свої досягнення, навіть найменші!

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