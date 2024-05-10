Гороскоп на 11 мая 2024 года предупреждает о гиперчувствительности и советует воздержаться от новых дел.

Эксклюзивный гороскоп на 11 мая для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

11 мая: какой это лунный день

Суббота, четвертые лунные сутки. Луна занимает знак Близнецы.

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11 мая лучше воздержаться о новых активных действий. Хорошее время для уборки дома, а также очищения ума и тела. Рекомендуется отдых, погружение в себя, молитва и забота о близких.

По возможности ограничьте свои желания и потребности, читайте священные писания и держите пост. День подходит для покупки земли под строительство, но нежелательно переезжать в другой дом, играть свадьбы и начинать новые дела.

Благоприятны занятия йогой и пешие прогулки. День также способствует переговорам, подписанию соглашений и контрактов, завязыванию знакомств.

Гороскоп на 11 мая: что можно делать

День целенаправленной волевой активности, победы над врагами и преодоления препятствий. Осмотрительность и бдительность помогут избежать многих неприятностей.

Согласно гороскопу на 11 мая, день не способствует делам, требующим умиротворенного состояния. Поездки, крупные покупки и другие важные начинания лучше отложить.

День может сопровождаться излишней чувствительностью — будьте готовы к слезам, переживаниям и претензиям. Хорошо 11 мая делать духовные практики, которые помогают очистить сознание от обид и претензий.

Аффирмации на 11 мая

Я окружаю себя позитивными людьми и энергией!

Моя энергия притягивает положительные возможности!

Я ценю свои достижения, даже самые маленькие!

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