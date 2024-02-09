Гороскоп на 10 лютого 2024 року радить окреслити свої кордони та особливу увагу приділити здоров’ю.

Ексклюзивний гороскоп на 10 лютого для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

10 лютого 2024: який це місячний день

Субота, перша місячна доба. Місяць займає знак Водолій.

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Вплив Місяця 10 лютого 2024 на різні сфери життя

День очищення і спокою. Рекомендується відпочинок, занурення в себе, молитва, турбота про близьких і генеральне прибирання в оселі. Рекомендується обмежити свої бажання і потреби, читати священне писання, постити.

10 лютого підходить для купівлі землі під будівництво, але небажано переїжджати в інший будинок, грати весілля, починати нові справи.

Сприятливо: заняття йогою, усамітнення, піші прогулянки, прибирання будинку. Добре проявляти турботу і повагу щодо літніх людей, родичів і нужденних.

Спостерігайте за собою і за світом. Сьогодні важливо замислитися – у чому ваше призначення? На скільки ви просунулися у виконанні свого призначення за останній рік? За останній місяць? Як часто ви “зливаєтеся” в зону комфорту, не йдучи шляхом призначення?

Схильність до філософствування і медитації, осягнення духовних та езотеричних знань, глобальне мислення, рекомендується читання священних писань, спілкування і “розмови по душах” із друзями.

Гороскоп на 10 лютого 2024: що можна робити

10 лютого може хотітися зустрічі в колі сім’ї, у колі друзів. Цього дня можна окреслити свої кордони та розставити пріоритети. Може з’явитися бажання від когось сховатися або усамітнитися.

Корисно займатися своїм здоров’ям, використовувати як традиційні, так і нетрадиційні способи лікування і профілактики.

Згідно з гороскопом 10 лютого, у цей період добре проводити заходи, розраховані на короткий термін або швидкі зміни. День сприятливий для справ, що вимагають швидкого ухвалення рішень і швидкого завершення, а також для рутинної роботи.

Рекомендується починати лікування, ремонт будинку, купувати автомобіль, підстригати волосся, проводити церемонії. Сприятливо 10 лютого змінювати роботу або вид діяльності, починати навчання, ходити в гості, здійснювати короткі поїздки і подорожі, займатися садівництвом.

Не слід починати справи, що вимагають тривалих зусиль і розраховані на довготривалий результат.

Афірмації на 10 лютого 2024

З кожним днем моє життя стає все кращим!

Кожного моменту я перебуваю у спокої та гармонії!

Я знаю, що вищі сили піклуються про мене!

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