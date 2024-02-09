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Гороскоп на 10 февраля 2024 года: наблюдайте за собой и миром

9 февраля 2024, 21:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
10 лютого 2024: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 10 февраля 2024 года советует очертить свои границы и особое внимание уделить здоровью.

Эксклюзивный гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

10 февраля: какой это лунный день

Суббота, первые лунные сутки. Луна занимает знак Водолей.

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День очищения и покоя. Рекомендуется отдых, погружения в себя, молитва, забота о близких и генеральная уборка в доме. Рекомендуется ограничить свои желания и потребности, читать священное писание, поститься.

10 февраля подходит для покупки земли под строительство, но нежелательно переезжать в другой дом, играть свадьбы, начинать новые дела.

Благоприятно: занятия йогой, уединение, пешие прогулки, уборка дома. Хорошо проявлять заботу и уважение по отношению к пожилым людям, родственникам и нуждающимся.

Наблюдайте за собой и за миром. Сегодня важно задуматься — в чем ваше предназначение? На сколько вы продвинулись в исполнении своего предназначения за последний год? За последний месяц? Как часто вы “сливаетесь” в зону комфорта, не идя путем предназначения?

Склонность к философствованию и медитации, постижение духовных и эзотерических знаний, глобальное мышление, рекомендуется чтение священных писаний, общение и “разговоры по душам” с друзьями.

Гороскоп на 10 февраля: что можно делать

10 февраля может хотеться встречи в кругу семьи, в кругу друзей. В этот день можно очертить свои границы и расставить приоритеты. Может появиться желание от кого-то спрятаться или уединиться.

Полезно заниматься своим здоровьем, использовать как традиционные, так и нетрадиционные способы лечения и профилактики.

Согласно гороскопу 10 февраля, в этот период хорошо проводить мероприятия, рассчитанные на короткий срок или быстрые перемены. День благоприятен для дел, требующих быстрого принятия решений и быстрого завершения, а также для рутинной работы.

Рекомендуется начинать лечение, ремонт дома, покупать автомобиль, подстригать волосы, проводить церемонии. Благоприятно 10 февраля менять работу или вид деятельности, начинать обучение, ходить в гости, осуществлять короткие поездки и путешествия, заниматься садоводством.

Не следует начинать дела, требующие длительных усилий и рассчитанные на долговременный результат.

Аффирмации на 10 февраля

С каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше!

Каждый момент я пребываю в спокойствии и гармонии!

Я знаю, что высшие силы заботятся обо мне!

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