Гороскоп на 1 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку просить Стрільців думати, Левів діяти, а Дів вистрибувати із зони комфорту красивою бомбочкою.

Овен

Рицар пентаклів

Овни зустрічають осінь готовими працювати стільки, скільки потрібно, вчитися новому, і будувати, будувати, будувати своє майбутнє. Все правильно, якщо ви докладете зусиль до того, що вам важливо, воно і станеться. А ні – як вийде.

Телець

Місяць

Найголовніше для Тельців – довіряти своїй інтуїції. У вас буде дивний день, де ви багато чого не будете знати і розуміти. Чужі справжні мотиви і бажання приховані. З варіантів – або нічого не робити і почекати до завтра, щоб все прояснилося, або слухати гороскоп на 1 вересня 2020 і свій внутрішній голос.

Близнюки

Шістка мечів

Сьогодні Близнюкам доведеться виплутатися зі складної ситуації. Ви можете заощадити час і навіть не намагатися її вирішити занадто довго. Деякі проблеми краще просто відразу кинути.

Рак

Перевернута Двійка посохів

Раки в гороскопі на 1 вересня для всіх знаків зодіаку ніяк не можуть зробити перший крок. Це тому, що ви хочете захиститися від всіх ризиків відразу. Це неможливо – захистіться від 5 найстрашніших і починайте щось робити.

Лев

Туз мечів

Леви готові увірватися в осінь. Ви знаєте, чого хочете, відчуваєте себе на це здатними і повними сил. Що ж, вперед. Спробуйте тільки тримати погляд на бажаній меті, щоб не звернути раптом дорогою не туди.

Діва

Вісімка чаш

Гарний день для Дів, щоб покинути звичну зону комфорту. Якщо зрозумієте сьогодні, що вас не радує те, де ви і які, навіть якщо це престижно і вигідно, то йдіть і почніть все заново. Створите собі нове, краще життя.

Терези

Перевернутий Світ

Терези тягнуть назад незавершені справи. Гороскоп на 1 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку поспішає засмутити: так і буде. Єдиний спосіб впоратися з цим – довести до кінця те, що повинні.

Скорпіон

Перевернутий Паж мечів

Сьогодні Скорпіонам доведеться прожити день так, щоб їх не зачепили брехня, плітки, маніпуляції, що множиться навколо. У вас вийде. Головне – не піддавайтеся бажанням зупинитися і все ж послухати якусь із них.

Стрілець

Рицар мечів

Імпульсивним Стрільцям сьогодні ще складніше, ніж зазвичай. Кожна година дня дає вам новий привід зірватися і зробити щось, іноді класне, іноді шалене. Спробуйте рахувати до десяти, потім запитати себе, чи гарна це ідея, і тільки потім робити.

Козеріг

Двійка мечів

Козероги стоять перед вибором. Для вас є дві найважливіших речі. Перша – подумайте, чи настільки це важливий вибір, щоб довго про нього щось вирішувати. Друга – пам’ятайте, що поки не вирішите, так і тупцюватимете на місці.

Водолій

Перевернутий Диявол

Якщо раніше Водоліям здавалося, що все відбувається якось саме, то тепер вони відчувають, як до них повертається контроль над їхнім життям. Не намагайтеся схопити все відразу, але починайте рухати своє життя туди, куди хочеться вам.

Риби

Сонце

У Риб сьогодні просто дуже хороший день. У ньому буде багато радості і веселощів. Найкраще, що ви можете – не шукати в ньому підступність, а просто радіти і ділитися цією радістю з іншими людьми.

Місячний календар на вересень

У місячному календарі на вересень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних. У першій половині місяця краще вирішувати ділові проблеми і укладати договори.

Також на початку вересні є велика ймовірність поліпшити своє матеріальне становище.

Джерело: А как вам такой расклад