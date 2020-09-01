Гороскоп на 1 сентября 2020 для всех знаков зодиака просит Стрельцов думать, Львов действовать, а Дев выпрыгивать из зоны комфорта красивой бомбочкой.

Овен

Рыцарь пентаклей

Овны встречают осень готовыми работать столько, сколько нужно, учиться новому, и строить, строить, строить свое будущее. Все правильно, если вы приложите усилия к тому, что вам важно, оно и свершится. А нет – как получится.

Телец

Луна

Самое главное для Тельцов – доверять своей интуиции. У вас будет странный день, где вы многого не будете знать и понимать. Чужие настоящие мотивы и желания скрыты. Из вариантов – или ничего не делать и подождать до завтра, чтобы все прояснилось, или слушать гороскоп на 1 сентября 2020 и свой внутренний голос.

Близнецы

Шестерка мечей

Сегодня Близнецам предстоит выпутаться из сложной ситуации. Вы можете сэкономить себе время и даже не пытаться ее решить слишком долго. Некоторые проблемы лучше просто сразу бросить.

Рак

Перевернутая Двойка посохов

Раки в гороскопе на 1 сентября для всех знаков зодиака никак не могут сделать первый шаг. Это потому, что вы хотите защититься от всех рисков сразу. Это невозможно – защититесь от 5 самых страшных и начинайте что-то делать.

Лев

Туз мечей

Львы готовы ворваться в осень. Вы знаете, чего хотите, чувствуете себя на это способными и полными сил. Что ж, вперед. Попытайтесь только не упускать с глаз желаемую цель, чтобы не свернуть вдруг по пути не туда.

Дева

Восьмерка чаш

Хороший день для Дев, чтобы бросить привычную зону комфорта. Если поймете сегодня, что вас не радует то, где вы и какие, даже если это престижно и выгодно, то уходите и начните все заново. Создадите себе новую, лучшую жизнь.

Весы

Перевернутый Мир

Весы тянут назад незавершенные дела. Гороскоп на 1 сентября 2020 для всех знаков зодиака спешит расстроить: так и будет. Единственный способ справиться с этим – довести до конца то, что вы должны.

Скорпион

Перевернутый Паж мечей

Сегодня Скорпионам предстоит прожить день так, чтобы их не задели ложь, сплетни, манипуляции, что множится вокруг. У вас получится. Главное – не поддавайтесь желанию остановиться и все же послушать какую-то из них.

Стрелец

Рыцарь мечей

Импульсивным Стрельцам сегодня еще сложнее, чем обычно. Каждый час дня дает вам новый повод сорваться и сделать что-то, иногда классное, иногда безумное. Попытайтесь считать до десяти, потом спрашивать себя, хорошая ли это идея, и только потом делать.

Козерог

Двойка мечей

Козероги стоят перед выбором. Для вас есть две самых важных вещи. Первая – подумайте, настолько ли это важный выбор, чтобы долго о нем что-то решать. Второе – помните, что, пока не решите, так и будете топтаться на месте.

Водолей

Перевернутый Дьявол

Если прежде Водолеям казалось, что все происходит как-то само, то теперь они чувствуют, как к ним возвращается контроль над их жизнью. Не пытайтесь ухватить все сразу, но начинайте двигать свою жизнь туда, куда хочется именно вам.

Рыбы

Солнце

У Рыб сегодня просто очень хороший день. В нем будет много радости и веселья. Лучшее, что вы можете – не искать в нем подвох, а просто радоваться и по возможностью делиться этой радостью с другими людьми.

Лунный календарь на сентябрь

В лунном календаре на сентябрь 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных. В первой половине месяца лучше решать деловые проблемы и заключать договора.

Также в начале сентябре есть большая вероятность улучшить свое материальное положение.

Источник: А как вам такой расклад