Гороскоп на 1 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку пропонує Рибам спілкуватися, Терезам прибирати, а Ракам викрутити складність на максимум.

Овен. Суд

Час всього нового: нові вихідні почались, новий місяць, до всього цього дуже добре самим Овнам також трохи оновитися. СТупінь новизни може бути абсолютно різний: від нового способу готувати яйця на сніданок до нової роботи чи нового міста, куди хочеться переїхати.

Телець. Рицар пентаклів

Тельці продовжують будувати своє майбутнє – і цілком праві. Сьогодні підвернеться можливість набратися досвіду, завести корисне знайомство або підготуватися до роботи. Гороскоп на 1 серпня радить її не втрачати.

Близнюки. Трійка посохів

Хороший день для подорожей, великих і малих. Прогуляйтесь в парк, за місто, хоч кудись. Якщо щось і принесе Близнюкам нові ідеї, допоможе розвіятись – то це подорож куди завгодно.

Рак. Туз мечів

Ракам хочеться робити все на найбільшій складності. Якщо прибирання, то генеральне. Якщо сходити на закупку – то в гіпермаркет і набрати одразу на місяць. Якщо закладатись, то одразу на квартиру. Спробуйте заспокоїтись хоч трохи. Вдача до цієї карти докладається ой не завжди.

Лев. Королева чаш

Нескінченна терплячість і любов випромінюють сьогодні Леви. Сьогодні хочеться спілкуватися і допомагати людям, але гороскоп на 1 серпня за картами таро нагадує, що важливо робити це без урону для себе.

Діва. Перевернутий Диявол

Діва краще за все просто відпочити. ВІдкласти все побутові клопоти, будь-які обов’язки і навіть давно заплановані зустрічі. Робіть сьогодні лише те, що хочеться, – і більше нічого.

Терези. Четвірка пентаклів

Найкращий день для генеральних прибирань, ревізій, ремонтів і складання родинних бюджетів на найближчі десять років. Терезам дуже важливо точно знати, що в них є, щоб завчасно підготуватися і не втратити те, що вони мають. Єдине – спробуйте не стягнути в цей глобальний перерахунок близьких. В них же тех вихідний.

Скорпіон. Сила

Головне в суботу – правильний настрій. І в гороскопі на 1 серпня найправильнійший настрій, звісно, в Скорпіонів. Ви впевнені в собі, і ніщо не може вибити вас з доброзичливого настрою. Що ж, насолоджуйтесь. Ця субота ваша.

Стрілець. П’ятірка мечів

Стрільцям дуже хочеться виграти цю суботу, дарма, що це неможливо. Заради цього вони готові маніпулювати, брехати, іти по головах – і вважають, що все це заради вищої мети, адже всі будуть щасливі, коли у вас вийде. Послухайте гороскоп на 1 серпня – ні, не будуть.

Козеріг. Перевернута Сімка чаш

Занадто великий вибір грає сумний жарт з Коезрогами і змушує їх сумніватися, чи той шлях для себе вони обрали, чи є він взагалі – їхній шлях. Боротися з цими думками можна по-всякому, але краще за все пошукайте те, що робить вас і ваше життя цілісними і подумайте – а за інших варіантів воно б теж було?

Водолій. Мир

Водолеї сповнені задоволення від себе і від того, який тиждень вони провели та які вихідні ще проведуть. Карта повної гармонії, спокою і щастя випала сьогодні вам – поділіться всією цією неперевершеністю з тими, хто вам близький.

Риби. Трійка пентаклів

Цей день Рибам найкраще провести з однодумцями за обговоренням того, що їх всіх хвилює. Найбільш неможливі проблеми сьогодні можуть вирішитись, складні теореми можна довести, якщо обговорювати їх просто з цікавості.

Гороскоп на серпень

У перших числах серпня ситуація буде доволі напруженою, однак у другій половині місяця буде багато приємних сюрпризів, люди відчують піднесення, радість та повноту щастя.

Уран, планета революцій, несподіваних оновлень і вищого розуму, переходить у фазу ретроградного руху. Ця планета символізує прагнення вирватися з обмежень і умовностей.

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Джерело: А як вам такий розклад