Гороскоп на 1 августа 2020 для всех знаков зодиака предлагает Рыбам общаться, Весам убирать, а Ракам выкручивать сложность на максимум.

Овен. Суд

Время всего нового: новые выходные начались, новый месяц, ко всему этому очень хорошо самим Овнам тоже немного обновиться. Степень новизны может быть совершенно любой: от нового способа готовить яйца на завтрак до новой работы или нового города, куда хочется переехать.

Телец. Рыцарь пентаклей

Тельцы продолжают строить свое будущее – и совершенно правы. Сегодня подвернется возможность набраться опыта, завести полезное знакомство или подготовиться к работе. Гороскоп на 1 августа советует ее не упускать.

Близнецы. Тройка посохов

Хороший день для путешествий, больших и маленьких. Прогуляйтесь в парк, за город, хоть куда-то. Если что-то и принесет Близнецам новые идеи, поможет развеяться – то это путешествие куда угодно.

Рак. Туз мечей

Ракам хочется делать все на наивысшей сложности. Если уборка, то генеральная. Если сходить за покупками – то в гипермаркет и набрать сразу на месяц. Если спорить, то сразу на квартиру. Постарайтесь умерить пыл хоть немного. Удача к этой карте прилагается далеко не всегда.

Лев. Королева чаш

Бесконечное терпение и любовь исходит сегодня от Львов. Сегодня хочется общаться и помогать людям, но гороскоп на 1 августа по картам таро напоминает, что важно делать это не в урон себе.

Дева. Перевернутый Дьявол

Девам лучше всего просто отдохнуть. Отложить бытовые заботы, любые обязательства и даже запланированные встречи. Делайте сегодня только то, что хочется – и больше ничего.

Весы. Четверка пентаклей

Лучший день для генеральных уборок, ревизий, ремонтов и составления семейных бюджетов на ближайшие десять лет. Весам очень важно точно знать, что у них есть, чтобы заранее подготовиться и не потерять то, что они имеют. Единственное – попытайтесь на втащить в этот глобальный переучет близких. У них ведь тоже выходной.

Скорпион. Сила

Главное в субботе – правильный настрой. И в гороскопе на 1 августа самый правильный настрой, конечно, у Скорпионов. Вы уверены в себе и ничто не может выбить вас из радушного настроения. Что же, наслаждайтесь. Эта суббота ваша.

Стрелец. Пятерка мечей

Стрельцам очень хочется выиграть субботу, даром, что это невозможно. Ради этого они готовы манипулировать, врать, идти по головам – и считают, что все это ради высшей цели, ведь все будут счастливы, когда у вас все получится. Послушайте гороскоп на 1 августа – нет, не будут.

Козерог. Перевернутая Семерка чаш

Слишком большой выбор играет печальную шутку со Козерогами и заставляет их сомневаться, тот ли путь для себя они выбрали, и есть ли он вообще – их путь. Бороться с этими мыслями можно по-всякому, но лучше всего поищите то, что делает вас и вашу жизнь цельными и подумайте – а при других вариантах оно бы тоже было?

Водолей. Мир

Водолее полны удовольствия от себя и от того, какую неделю они провели и какие выходные еще проведут. Карта полной гармонии, покоя и счастья выпала сегодня вам – поделитесь всем этим великолепием с теми, кто вам дорог.

Рыбы. Тройка пентаклей

Этот день Рыбам лучше всего провести с единомышленниками за обсуждением того, что их всех волнует. Самые невозможные проблемы сегодня решаться, а самые сложные теоремы можно доказать, если обсуждать их просто из интереса.

Гороскоп на август

В августе первая половина месяца, будет очень напряженной,но вторая половина, принесет много приятных сюрпризов, многие ощутят, по настоящему, радость и счастье.

Уран, планета революций, неожиданных обновлений и высшего разума, переходит в фазу ретроградного движения. Эта планета символизирует стремление вырваться из ограничений и условностей.

Детальный гороскоп на август 2020 — читайте в материале Фактов ICTV.