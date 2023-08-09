Щоб бути успішним й багатим потрібно багато працювати. Це відомо усім. Проте мало хто звертає увагу на свої слова та думки.

Вважається, що притягнути удачу й достаток у своє життя можна завдяки позитивному мисленню та секретним словам і фразам.

Факти ICTV дізнавалися, які слова притягують удачу, та підготували для вас список фраз, які допоможуть залучити достаток й щастя.

Секретні фрази: які слова притягують удачу

Позитивні слова дійсно володіють сильною енергетикою, здатною змінити нашу реальність. Не дарма успішні люди радять кожного дня повторювати позитивні афірмації.

Афірмації – це короткі фрази, що містить вербальну силу. Ви маєте сформувати своє бажання у коротку, але сильну фразу (в теперішньому часі). Наприклад: я впевнена та успішна людина, я притягую удачу, я притягую достаток, моє життя наповнене позитивом тощо.

Окрім афірмацій, існують також окремі слова, які здатні притягнути удачу:

Удача

Вона дуже любить, коли її кличуть на ім’я. Щоб внести це слово у свою рутину, щоранку промовляйте фразу: Я притягую удачу або удача посміхається мені кожного дня.

Любов

Безумовна любов до себе та навколишнього світу – запорука успіху. Тому не забувайте використовувати фрази: Я люблю цей світ, я люблю людей навколо, я люблю природу, я люблю себе. Я люблю достаток та удачу.

Добробут або достаток

Це коли у вас є усе для щасливого та спокійного життя. Використовуєте фрази Я живу в добробуті, я притягую достаток, я люблю достаток, я відчуваю добробут (благополуччя).

Щастя

Це те, чого прагне кожен з нас. Для кожного щастя – щось своє, тому важливо, аби ви розуміли, що робить щасливим саме вас. Можливо, це гроші, сімʼя, подарунки чи спокій. Щоб притягувати удачу й щастя, важливо кожного дня говорити собі Я обов’язково досягну свого щастя. Повторюючи це слово кожного дня, ви наближатиметесь до своєї мети.

Подяка та вдячність

Це не лише про манери й правильне виховання. Річ у тім, що ці слова володіють сильною енергетикою. А відчуття щирої вдячності за певні речі чи події притягує до вас їх в трикратному розмірі. Наприклад, якщо ви щиро вдячні за здорове тіло, хвороби й нещасні випадки обходитимуть вас стороною.

Тому не забувайте дякувати не лише іншим людям, а й Всесвіту за життя, дах над головою та інші буденні речі. Секретні фрази можуть звучати так: Я вдячний(а) за красиве та здорове тіло, я вдячний(а) за можливість заробляти кошти, я вдячний(а) за людей, які мене оточують.

Успіх

Щоб всі починання та справи увінчалися успіхом, частіше вимовляєте це слово. Таким чином ви запрограмуєте себе на удачу й досягнете бажаного.

Вимовляйте кожного дня Я притягую успіх, я успішна людина, я щодня відчуваю успіх.

Довіра

Для того, щоб обставини складалися найкращим чином для вас, важливо довіряти життю та Всесвіту.

Перед важливим справами чи навіть, якщо обставини складаються не так, як ви планували частіше говоріть про довіру: Я довіряю Всесвіту, я довіряю обставинам, я впевнений(а), що усе складається найпрекраснішим для мене чином.

Здоровʼя

Уявити щасливе життя без міцного здоровʼя просто неможливо. Ба більше, запорукою успіху вважається не лише фізичне, а й моральне здоровʼя.

Якщо ви постійно акцентуєтесь на хворобах чи скаржитесь на самопочуття, то притягуєте це у своє життя ще більше.

Краще щодня думайте та вимовляйте В мене міцне й здорове тіло, я завжди добре почуваюся, я щодня стаю все здоровішим й здоровішим, я вдячний(а) за своє міцне здоров’я.

Надія.

Важливо не лише використовувати й відчувати це слово. Як то кажуть надія помирає останньою. Як би не складувались обставинами, завжди сподівайтесь на позитивний фінал.

Говоріть собі Я завжди сподіваюся на краще, моя надія ніколи не згасне, удача завжди на моєму боці.

Впевненість

Одне з найважливіших почуттів, яким володіють щасливі й успішні люди. Якщо ви будете завжди впевненими у своїх силах та у собі, фортуна подарує вам свою прихильність.

Часте повторення цього слова допоможе відчути впевненість у своїх силах, переконати себе у тому, що все вийде. Говори собі Я впевнений(а) у собі, я впевнений(а) у своїх силах, я впевнений(а), що у мене все вийде. І все дійсно вийде!

– Найголовніше у цих словах і фразах – ваша впевненість й віра. Якщо ви повірите, що усі ці афірмації та слова дійсно правдиві, дійсно притягують удачу, то так воно й буде.

У цій справі дуже важливо контролювати власні думки й слова. Людський мозок – дуже цікавий орган, який може спеціально обманювати та вселяти невпевненість.

Іноді голос у голові буде запевняти: у тебе нічого не вийде, ця робота не для тебе, ти не впораєшся, комфортне життя – недосяжне для тебе. Проте це не так. Таким чином мозок просто не хоче зайвий раз напружуватись.

Як тільки в голові з’явилися негативні думки, починайте згадувати чарівні слова та афірмації, переконуйте мозок, що все буде добре, і все обов’язково вийде.