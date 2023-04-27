Український екстрасенс Макс Гордєєв розкрив, чи буде ракетний обстріл України на 9 травня. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV мольфар розповів про ймовірність такої атаки з боку Росії.

Так, ситуація ще вирішується. Атака на Україну можлива, тож зараз противник вирішує, як саме він це буде робити.

– Не забуваймо, з ким ми воюємо, потрібно бути обережними й тримати руки на пульсі. Особливо уважним потрібно бути жителям центральної України. Також можна сказати, що нас більше залякують, створюють ілюзію та обман, – вважає Гордєєв.

Екстрасенс заявив, що розклад карт не показав велику кількість ракет на 9 травня.

– Однак я бачу, що вони бояться України. Їм донесли, що готується контрнаступ у цей період. Ворог переживає, що саме так все і станеться. Можу сказати, що вони більше бояться нас, ніж ми їх, – додав мольфар.

Гордєєв додав, що під час розкладу карт на 9 травня випала Карта смерті. За словами таролога, Путін просто зараз веде переговори з країною, яка намагатиметься допомогти РФ.

– На їхньому параді будуть танки і військові з Білорусі. Путін хоче показати, як у них багато військової техніки, – додав Максим.

Раніше ясновидець розповів, коли і як закінчиться війна в Україні. За словами Шатиловича, бойові дії припиняться вже у 2023, а ось шлейф війни буде на території нашої країни аж до 2026 року. Утім, ситуація з Кримом просто зараз неоднозначна.