19 квітня жителі Києва стали свідками яскравого спалаху в небі та вибуху. Одна з причин – падіння метеорита з потоку Ліриди.

Учасниця Битви екстрасенсів, спадкова відьма Марія Тиха в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV назвала причину ймовірного падіння космічного тіла, зазначивши, що люди занадто втомили Землю.

Планета дала багато ресурсів для творення, а її жителі не використовували їх, вирішивши руйнувати, брехати, вбивати, красти тощо.

– Гроші – це не все, що є на Землі, не єдиний ресурс. А люди матеріальні цінності ставлять вище, ніж духовні. Готові за гроші робити все, що завгодно. Боги дуже сильно сердяться, – наголосила спадкова відьма.

Додає, що вищі сили обурюються через те, що відбувається на Землі. Планета перебуває в енергії хаосу, війни та смерті, загалом – дуже багато подій відбувається.

– Летіло до нас (Київ, Україна. – Ред.), оскільки наша земля, яка зараз перебуває в енергії хаосу і смерті, притягує подібне до себе – руйнування, повені, пожежі і все, від чого можна померти. Енергія смерті. Вона таким чином намагається показати людям, що не все добре, – запевняє Марія Тиха.

Трансформація була завершена, цикл завершився і починається новий. Зараз Земля починає показувати своє “фє” – пожежі, повені, метеорити та інші явища. Йде її струс.