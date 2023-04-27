Украинский экстрасенс Макс Гордеев раскрыл, будет ли ракетный обстрел Украины на 9 мая. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV мольфар рассказал о вероятности такой атаки со стороны России.

Так, ситуация еще решается. Атака на Украину возможна, и сейчас противник решает, как именно он это будет делать.

— Давайте не забывать с кем мы воюем, нужно быть осторожными и держать руки на пульсе. Особенно внимательным нужно быть жителям центральной Украины. Также можно сказать, что нас больше запугивают, создают иллюзию и обман, — считает Гордеев.

Экстрасенс заявил, что расклад карт не показал большое количество ракет на 9 мая.

— Однако я вижу, что они боятся Украины. Им донесли, что готовится контрнаступление в этот период. Враг переживает, что именно так все и произойдет. Могу сказать, что они больше боятся нас, чем мы их, — добавил мольфар.

Гордеев добавил, что при раскладе карт на 9 мая выпала Карта смерти. По словам таролога, Путин прямо сейчас ведет переговоры со страной, которая будет пытаться помочь РФ.

— На их параде будут танки и военные из Беларуси. Путин хочет показать, насколько у них много военной техники, — добавил Максим.

Ранее ясновидящий рассказал, когда и как закончится война в Украине. По словам Шатиловича, боевые действия прекратятся уже в 2023, а вот шлейф войны будет на территории нашей страны аж до 2026 года. Впрочем, ситуация с Крымом прямо сейчас неоднозначная.