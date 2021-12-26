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Астрологія

До Землі наближається астероїд завбільшки з автобус

26 Грудня 2021, 21:15
Марія Степанюк редактор стрічки
астероїд
Джерело: Depositphotos

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що 6 січня повз Землю пролетить астероїд 2014 YE15 завбільшки з автобус.

За даними NASA, довжина космічного тіла становить близько 12,8 м, що дорівнює довжині автобуса.

Відстань від нього до планети Земля дорівнює близько 7,4 млн км, що становить 19 дистанцій між Землею та Місяцем.

У NASA наголосили, що розмір астероїда та його відстань до Землі не загрожує нашій планеті.

Астероїд 2014 року YE15 входить до групи астероїдів класу Атон, які обертаються навколо Сонця між Землею та Меркурієм.

У листопаді повідомлялося, що вчені NASA та європейського космічного агентства готуються запустити у космос новітній апарат для вивчення Всесвіту – орбітальний телескоп Джеймс Вебб.

Він замінить легендарного Hubble, який допомагав астрономам протягом останніх 30 років.

26 грудня ракета Ariane V успішно стартувала з найбільшим і найпотужнішим у світі космічним телескопом James Webb Space Telescope.

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Джерело: Inverse

Теги
NASA , астероїд , Астрологія
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