Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что 6 января мимо Земли пролетит астероид 2014 года YE15 величиной с автобус.

По данным NASA, длина космического тела составляет около 12,8 м, что равняется длине автобуса.

Расстояние от него до планеты Земля составляет около 7,4 млн км, что составляет 19 дистанций между Землей и Луной.

В NASA подчеркнули, что размер астероида и его расстояние до Земли не угрожает нашей планете.

Астероид 2014 YE15 входит в группу астероидов класса Атон, вращающихся вокруг Солнца между Землей и Меркурием.

В ноябре сообщалось, что ученые NASA и европейского космического агентства готовятся запустить в космос новый аппарат для изучения Вселенной – орбитальный телескоп Джеймс Уэбб.

Он заменит легендарный Hubble, который помогал астрономам в течение последних 30 лет.

26 декабря ракета Ariane V успешно стартовала с самым крупным и мощным в мире космическим телескопом James Webb Space Telescope.

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Источник: Inverse