Весілля – важливий момент життя кожної людини. Це перехід з одного етапу до іншого, а відносини зміцнюються, створюючи основу для повноцінної сім’ї.

Украй важливо зробити це у сприятливі дні – космос, Місяць та Сонце завжди впливають на життя людей і все живе. Варто вибрати той проміжок часу, який буде схвалений найближчими космічними тілами.

Які дні будуть сприятливими для весілля та вінчання у 2023 році – дивіться далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Січень 2023

Сприятливі дні: 1, 2, 6, 22, 23, 27, 29, 30 січня

Несприятливі дні: 10-12, 17, 18, 21 січня

Наші пращури вірили, що краще не погоджуватися на церемонію на Водохреща, а також під час будь-яких інших церковних свят, яких достатньо в перший місяць нового року.

Лютий 2023

Сприятливі дні: 2, 3, 5, 24-26 лютого

Несприятливі дні: 6-9, 13, 15, 16 лютого

Лютий 2023 року важко назвати сприятливим для весіль. Багато нейтральних днів, але й без несприятливих не обійшлося.

Вважається, що в цей період сім’ю створюють романтичні натури, а такий союз буде міцним та гармонійним.

Березень 2023

Сприятливі дні: 1, 3, 5, 24, 26, 27, 30, 31 березня

Несприятливі дні: 8, 11, 15-18, 21 березня

Березень 2023 року порадує нас святами, зокрема й церковними. Природа поступово прокидається після холодів – аналогічно і з багатьма людьми.

Квітень 2023

Сприятливі дні: 2, 14, 21, 22, 25, 26, 30 квітня

Несприятливі дні: 8, 12, 13, 15, 18, 19 квітня

Достатньо сприятливих днів для весілля. Саме час замислитися про церемонію, особливо тим, хто хоче зробити це якнайшвидше.

Травень 2023

Сприятливі дні: 2-5, 7, 12, 14, 21, 24, 31 травня

Несприятливі дні: 6, 9, 10, 13, 15-17, 27 травня

Зробити союз міцнішим можна за допомогою сприятливих днів. Прихильність Місяця, Сонця та інших планет допоможе зберегти кохання та вірність.

Червень 2023

Сприятливі дні: 2, 4, 20, 24, 30 червня

Несприятливі дні: 6, 7, 13, 14, 17 червня

Вкотре сприятливими можна назвати останні дні місяця. Літо точно порадує нас теплими днями, а також гарними краєвидами.

Липень 2023

Сприятливі дні: 1, 2, 28-30 липня

Несприятливі дні: 4, 6, 11, 13, 15 липня

Перша половина місяця буде вкрай несприятливою. Найкраще вибрати дату наприкінці місяця – помилитися буде складно.

Серпень 2023

Сприятливі дні: 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30 серпня

Несприятливі дні: 2, 5, 9, 12, 15-17, 19 серпня

В останній місяць літа сприятливих днів для весілля не так багато. Найкраще дивитися на останні дні – перші 20 днів досить несприятливі. Кінець літа може стати особливим для багатьох пар.

Вересень 2023

Сприятливі дні: 16, 17, 21, 22, 24-29 вересня

Несприятливі дні: 6, 11-15, 23, 30 вересня

Будьте обережні – не варто планувати весілля з 11 до 15 числа. Втім, в кінці вересня, з 24 до 29 числа, можна сміливо влаштовувати весілля.

Жовтень 2023

Сприятливі дні: 1, 6, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 27 жовтня

Несприятливі дні: 3-5, 7, 9-12, 14 жовтня

Вважається, що весілля у жовтні принесе молодятам щастя та щире кохання. І хоча на 14 число припадає Покрова, астрологи попереджають, що краще не ризикувати та перенести весілля на другий день.

Листопад 2023

Сприятливі дні: 15, 19, 20, 24-27 листопада

Несприятливі дні: 1, 2, 4, 6-9, 13, 28, 29 листопада

Весілля у листопаді стане символом стабільності та спокою майбутньої родини. Щоправда, лише кілька днів будуть сприятливими. Потрібно встигнути до 28 листопада – коли починається Пилипів піст.

Грудень 2023

Сприятливі дні: 17-19, 22, 24, 25 грудня

Несприятливі дні: 2, 4-6, 9, 12, 13, 28, 30 грудня

Грудень 2023 року не дуже підходить для весіль. На пару чекає Різдвяний піст. З іншого боку, настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександр Дедюхін в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів, що на Різдвяний пост можна все. Цей період – час можливостей.