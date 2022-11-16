Рождественский пост — один из самых важных периодов воздержания для всех верующих. Он доказывает веру в Иисуса, и готовность следовать за ним.

Однако пост означает не только воздержание от употребления определенной пищи. Есть и другие запреты, которые касаются работы, домашних задач и даже мыслей.

Многие задаются вопросом, какие запреты на Рождествеский пост 2022 существуют — споры об этом часто возникают среди верующих, и точку в этом вопросе может поставить только священнослужитель.

Сейчас смотрят

Настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин рассказал, что можно и нельзя делать в Рождественский пост 2022.

Так, настоятель уверяет, что во время 40-дневного поста можно делать все, и распространенных ограничений можно не придерживать.

– В Рождественский пост можно все. Даже не ограничивать себя в еде. Следует понимать, что пост – это время возможностей, – заявил Александр Дедюхин.

Настоятель добавил, что мы можем делать больше, чем мы есть. Вопросы на тему можно ли шить на Рождественский пост или можно ли венчаться на Рождественский пост настоятель считает неуместными.

Стоит помнить, что суть поста — очиститься не только физически, но и духовно. Чтобы встретить Рождество по всем правилам, нужно иметь очищенную голову от негативных мыслей, иметь веру в сердце и очистить свое тело от токсин за счет ограничения в еде.

Правда, последняя традиция касается далеко не всех. Запреты и правила на Рождественский пост 2022 никто не отменял — особенно тех, которые помогут сберечь здоровье. К примеру, не стоит ограничивать себя в еде беременным женщинам, а также кормящим матерям. Рекомендации также касаются и детей возрастом до 12 лет.

Кстати, Рождественский пост по Новоюлианскому календарю начался уже 15 ноября и закончится накануне Рождества — 24 декабря. О том, когда отмечают Рождество 2023 можно узнать на Фактах ICTV.