Свадьба — важный период жизни каждого человека. Это переход с одного этапа в другой, а отношения укрепляются, создавая основу для полноценной семьи.
Крайне важно сделать это в благоприятные дни — космос, Луна и Солнце всегда влияют на жизни людей и все живое. Стоит выбрать тот промежуток времени, который будет “одобрен” ближайшими космическими телами.
Какие дни будут благоприятными для свадьбы и венчания в 2023 году — смотрите дальше в материале.
Январь 2023
Благоприятные дни: 1, 2, 6, 22, 23, 27, 29, 30 января
Неблагоприятные дни: 10-12, 17, 18, 21 января
Наши предки верили, что лучше не соглашаться на церемонию на Крещение, а также во время любых других церковных праздников, которых предостаточно в первый месяц нового года.
Февраль 2023
Благоприятные дни: 2, 3, 5, 24-26 февраля
Неблагоприятные дни: 6-9, 13, 15, 16, февраля
Февраль 2023 года тяжело назвать благоприятным для свадеб. Много нейтральных дней, но и без неблагоприятных не обошлось.
Считается, что в этот период семью создают романтичные натуры, а такой союз будет крепким и гармоничным.
Март 2023
Благоприятные дни: 1, 3, 5, 24, 26, 27, 30, 31 марта
Неблагоприятные дни: 8, 11, 15-18, 21 марта
Март 2023 порадует нас праздниками, в том числе и церковными. Природа постепенно просыпается после холодов — аналогично и с многими людьми.
Апрель 2023
Благоприятные дни: 2, 14, 21, 22, 25, 26, 30 апреля
Неблагоприятные дни: 8, 12, 13, 15, 18, 19 апреля
Достаточно благоприятных дней для свадьбы. Самое время задуматься о церемонии, особенно тем, кто хочет сделать это как можно скорее.
Май 2023
Благоприятные дни: 2-5, 7, 12, 14 21, 24, 31 мая
Неблагоприятные дни: 6, 9, 10, 13, 15-17, 27 мая
Сделать союз крепким можно с помощью благоприятных дней. Благосклонность Луны, Солнца и других планет поможет сохранить любовь и верность.
Июнь 2023
Благоприятные дни: 2, 4, 20, 24, 30 июня
Неблагоприятные дни: 6, 7, 13, 14, 17 июня
В очередной раз благоприятным можно назвать последние дни месяца. Лето точно порадует нас теплыми днями, а также красивыми пейзажами.
Июль 2023
Благоприятные дни: 1, 2, 28-30 июля
Неблагоприятные дни: 4, 6, 11, 13, 15, июля
Первая половина месяца будет крайне неблагоприятной. Лучше всего выбрать дату в конце месяца — прогадать будет сложно.
Август 2023
Благоприятные дни: 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30 августа
Неблагоприятные дни: 2, 5, 9, 12, 15-17, 19 августа
В последний месяц лета благоприятных дней для свадьбы не так уж много. Лучше всего смотреть на последние дни — первые 20 дней достаточно неблагоприятные. Конец лета может стать особенным для многих пар.
Сентябрь 2023
Благоприятные дни: 16, 17, 21, 22, 24-29 сентября
Неблагоприятные дни: 6, 11-15, 23, 30 сентября
Будьте осторожны — не стоит планировать свадьбу с 11 по 15 число. Впрочем, в конце сентября, с 24 по 29 число, можно смело устраивать свадьбу.
Октябрь 2023
Благоприятные дни: 1, 6, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 27 октября
Неблагоприятные дни: 3-5, 7, 9-12, 14 октября
Считается, что свадьба в октябре принесет молодоженам счастье и искреннюю любовь. И хотя на 14 число приходится Покрова, астрологи предупреждают, что лучше не рисковать и перенести свадьбу на другой день.
Ноябрь 2023
Благоприятные дни: 15, 19, 20, 24-27 ноября
Неблагоприятные дни: 1, 2, 4, 6-9, 13, 28, 29 ноября
Свадьба в ноябре станет символом стабильности и спокойствия будущей семьи. Правда, всего несколько дней будут благоприятными. Нужно успеть до 28 ноября — когда начинается Филиппов пост.
Декабрь 2023
Благоприятные дни: 17-19, 22, 24, 25 декабря
Неблагоприятные дни: 2, 4-6, 9, 12, 13, 28, 30 декабря
Декабрь 2023 года не очень подходит для свадеб. Пару ожидает Рождественский пост. С другой стороны, настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, что в Рождественский пост можно все. Этот период — время возможностей.