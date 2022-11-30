Свадьба — важный период жизни каждого человека. Это переход с одного этапа в другой, а отношения укрепляются, создавая основу для полноценной семьи.

Крайне важно сделать это в благоприятные дни — космос, Луна и Солнце всегда влияют на жизни людей и все живое. Стоит выбрать тот промежуток времени, который будет “одобрен” ближайшими космическими телами.

Какие дни будут благоприятными для свадьбы и венчания в 2023 году — смотрите дальше в материале.

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Январь 2023

Благоприятные дни: 1, 2, 6, 22, 23, 27, 29, 30 января

Неблагоприятные дни: 10-12, 17, 18, 21 января

Наши предки верили, что лучше не соглашаться на церемонию на Крещение, а также во время любых других церковных праздников, которых предостаточно в первый месяц нового года.

Февраль 2023

Благоприятные дни: 2, 3, 5, 24-26 февраля

Неблагоприятные дни: 6-9, 13, 15, 16, февраля

Февраль 2023 года тяжело назвать благоприятным для свадеб. Много нейтральных дней, но и без неблагоприятных не обошлось.

Считается, что в этот период семью создают романтичные натуры, а такой союз будет крепким и гармоничным.

Март 2023

Благоприятные дни: 1, 3, 5, 24, 26, 27, 30, 31 марта

Неблагоприятные дни: 8, 11, 15-18, 21 марта

Март 2023 порадует нас праздниками, в том числе и церковными. Природа постепенно просыпается после холодов — аналогично и с многими людьми.

Апрель 2023

Благоприятные дни: 2, 14, 21, 22, 25, 26, 30 апреля

Неблагоприятные дни: 8, 12, 13, 15, 18, 19 апреля

Достаточно благоприятных дней для свадьбы. Самое время задуматься о церемонии, особенно тем, кто хочет сделать это как можно скорее.

Май 2023

Благоприятные дни: 2-5, 7, 12, 14 21, 24, 31 мая

Неблагоприятные дни: 6, 9, 10, 13, 15-17, 27 мая

Сделать союз крепким можно с помощью благоприятных дней. Благосклонность Луны, Солнца и других планет поможет сохранить любовь и верность.

Июнь 2023

Благоприятные дни: 2, 4, 20, 24, 30 июня

Неблагоприятные дни: 6, 7, 13, 14, 17 июня

В очередной раз благоприятным можно назвать последние дни месяца. Лето точно порадует нас теплыми днями, а также красивыми пейзажами.

Июль 2023

Благоприятные дни: 1, 2, 28-30 июля

Неблагоприятные дни: 4, 6, 11, 13, 15, июля

Первая половина месяца будет крайне неблагоприятной. Лучше всего выбрать дату в конце месяца — прогадать будет сложно.

Август 2023

Благоприятные дни: 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30 августа

Неблагоприятные дни: 2, 5, 9, 12, 15-17, 19 августа

В последний месяц лета благоприятных дней для свадьбы не так уж много. Лучше всего смотреть на последние дни — первые 20 дней достаточно неблагоприятные. Конец лета может стать особенным для многих пар.

Сентябрь 2023

Благоприятные дни: 16, 17, 21, 22, 24-29 сентября

Неблагоприятные дни: 6, 11-15, 23, 30 сентября

Будьте осторожны — не стоит планировать свадьбу с 11 по 15 число. Впрочем, в конце сентября, с 24 по 29 число, можно смело устраивать свадьбу.

Октябрь 2023

Благоприятные дни: 1, 6, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 27 октября

Неблагоприятные дни: 3-5, 7, 9-12, 14 октября

Считается, что свадьба в октябре принесет молодоженам счастье и искреннюю любовь. И хотя на 14 число приходится Покрова, астрологи предупреждают, что лучше не рисковать и перенести свадьбу на другой день.

Ноябрь 2023

Благоприятные дни: 15, 19, 20, 24-27 ноября

Неблагоприятные дни: 1, 2, 4, 6-9, 13, 28, 29 ноября

Свадьба в ноябре станет символом стабильности и спокойствия будущей семьи. Правда, всего несколько дней будут благоприятными. Нужно успеть до 28 ноября — когда начинается Филиппов пост.

Декабрь 2023

Благоприятные дни: 17-19, 22, 24, 25 декабря

Неблагоприятные дни: 2, 4-6, 9, 12, 13, 28, 30 декабря

Декабрь 2023 года не очень подходит для свадеб. Пару ожидает Рождественский пост. С другой стороны, настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, что в Рождественский пост можно все. Этот период — время возможностей.