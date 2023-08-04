В сети можно найти множество фото, на которых кровавый диктатор Владимир Путин целует чужих детей, что может показаться крайне странным. Когда-то пользователи даже запускали флэшмоб, публикуя такие снимки с хэштегом #Pedoputin, что прямо намекал на то, что президент РФ неровно дышит к маленьким детям.

Мольфар и таролог Макс Гордеев решил ответить на вопрос, является ли Путин педофилом и почему он так странно общается с детьми.

— Я думаю, что нет. Почему он так себя ведет с детьми? Потому что у него немного неадекватная тематика с родительством, а потому дети у него вызывают более отцовское отношение, — отметил мольфар.

Добавляет, у диктатора абсолютно нет к детям сексуального подтекста, просто у него очень нереализованное отцовство.

— В последнее время он находится в полной закрытой фазе — бункере или еще где-то, а потому у него нет возможностей общаться с детьми, как, например, дедушка или отец. Когда эта возможность появляется, он так реагирует на детей, у него они вызывают вот такие чувства, — подчеркнул Гордеев.

Ранее мольфар также сказал, был ли у Путина секс с пропагандисткой Маргаритой Симоньян. Гордеев этого не исключил, однако сказал, что отношения между ними больше похожи на флирт.