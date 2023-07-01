Разговоры о перемещении тактического ядерного оружия РФ на территорию Беларуси продолжаются не первый день. По словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, часть ядерного оружия уже прибыла.

Мольфар Макс Гордеев сделал расклад таро и выяснил, действительно ли Беларусь получит тактическое ядерное оружие.

— Им действительно дали оружие. Но это не то оружие, о котором мы думаем. Это может быть ядерное оружие, но не такое большое, о котором они рассказывают. Все главное оружие — у России, — убежден он.

По словам мольфара, небольшая часть оружия у Беларуси есть, впрочем, бояться нечего.

— Не волнуйтесь, я уверен, что ничего плохого не будет, — заверил Гордеев.