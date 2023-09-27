Это манипуляция: мольфар увидел, применит ли Россия ядерное оружие

РФ в условиях войны с Украиной активно использует на поле боя запрещенное вооружение. Мольфар Макс Гордеев в эфире Ранку у Великому Місті раскрыл, применит ли Россия ядерное оружие.

Расклад карт Таро показал, что в этом мире возможно все, но на сейчас это сугубо манипуляция.

— На сегодняшний день нет нужды использовать ядерное оружие. Карта Дьявола показывает человека, который манипулирует, провоцирует, пытается задеть. Однако физически он не может ничего сделать, — уверяет мольфар.

Макс считает, что сейчас о применении ядерного вопрос даже не стоит и не рассматривается.

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— Карты указывают на невозможность такого проекта на сейчас в финансовом плане. Возможно, 1-2 ядерные ракеты существуют, но они будут использоваться в крайнем случае. Наверное, это будет, когда из США полетит что-то на Россию. Детский сад — никто не будет этого делать. Все прекрасно понимают последствия этого, — добавил мольфар.

Впрочем, у нас тоже будет то, от чего Россия напряжется. Ранее мольфар рассказал, изменит ли передача F-16 ход войны. Гордеев считает, что это заметно приблизит нашу победу, а состояние нашей страны в целом улучшится.