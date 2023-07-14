Прокремлевская ведущая Ольга Скабеева изменяла своему мужу, пропагандисту Евгению Попову. Мольфар Макс Гордеев раскрыл интриги известных персон в российских медиа в эфире Утра в большом городе.

— Да, Скабеева 100-процентно изменяла своему супругу. Карта с горящей башней указывает на очень скорый распад их брака. Да и состояние у них довольно тяжелое, — заверил мольфар.

Гордеев добавил, что всему виной звездная болезнь Скабеевой. Не исключено, что проблемы в браке — по вине мужа.

— Возможно, Попов начал себя реализовывать и понял, что с пропагандой нужно заканчивать, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. В любом случае — измены были. Карта смерти сюда отлично вписывается — это то, что ждет Россию, — добавил Макс.

Другие пропагандисты Кремля также не сидят без дела — им придется ответить за все, в чем они участвовали и призывали делать. Ранее мольфар увидел, что ждет Соловьева за его деяния. Карты показали, что его настигнет закон — большая вероятность оказаться в тюрьме.