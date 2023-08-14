Набір якісних ножів – один з найважливіших предметів на кожній кухні. Ножі – не лише корисна річ в побуті, а й непоганий подарунок.

Проте існує безліч народних прикмет та забобон, за якими заборонено дарувати ножі. Чому не можна дарувати ножі та як не накликати на себе біду, читайте в нашому матеріалі.

Чому не можна дарувати ножі

За народними прикметами, подаровані ножі можуть спричинити сварку в родині. Хай там як, але ніж – холодна зброя, яка може вбити, крім того, ножі символізують конфлікти та розбійництво. Тому наші предки вірили, що це може зіпсувати дружбу чи спричинити сварки.

Також існує думка, що подаровані ножі здатні “розрізати” дружні відносити між тим, хто дарує, та тим, хто отримує такий презент.

Забобони про ножі беруть свій початок ще з дохристиянських часів. Тоді гострі предмети використовувалися під час жертвоприношень та різних магічних ритуалів. А з часом ножі активно використовували як захист від злих духів. Тому люди вірили, що ніж є потужним носієм енергії й не лише хорошої, а й руйнівної.

Саме тому люди вважали, що подаровані ножі можуть стати причиною сварок, конфліктів та непорозумінь між дарувальником і людиною, яка прийняла цей дарунок.

Крім того, раніше майже усі ножі виготовляли на замовлення, тому вважається, що предмет, куплений іншою людиною, несе в собі чужу енергетику, що шкідливо для здоров’я та добробуту людини, яка отримала такий презент.

Також наші предки вважали, що ножі здатні відтинати удачу. Існують повірʼя, що даруючи гострий предмет, людина буквально відтинаєте удачу від особи, якій цей подарунок адресований.

Крім того, в деяких культурах ніж – символ війни та насильства, і такий подарунок є актом непошани перед божествами.

Також значення мало, кому ніж був подарований. Якщо жінці, то він псував її любовні стосунки, а якщо чоловікові, то вважалося, що незабаром йому потрібно зробити якусь “криваву” справу.

Якщо подарувати ніж мамі, то це розріже всі родинні зв’язки, спровокує скандал і повне припинення відносин. Також гострий предмет може викликати у мами важку хворобу.

Як правильно дарувати ножі, щоб не накликати біду

Як обійти забобони, якщо ви або ж вам дарують ніж: