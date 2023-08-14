Набор качественных ножей — один из самых важных предметов на каждой кухне. Ножи — не только полезная вещь в быту, но и неплохой подарок.

Однако существует множество народных примет и суеверий, по которым запрещено дарить ножи. Почему нельзя дарить ножи и как не навлечь на себя беду, читайте в нашем материале.

Почему нельзя дарить ножи

По народным приметам, подаренные ножи могут повлечь ссору в семье. Как бы то ни было, нож — холодное оружие, которое может убить, кроме того, ножи символизируют конфликты и разбойничество. Поэтому наши предки верили, что это может испортить дружбу или вызвать ссоры.

Также бытует мнение, что подаренные ножи способны “разрезать” дружеские отношения между дарящим и тем, кто получает такой презент.

Суеверия о ножах берут свое начало еще с дохристианских времен. Тогда острые предметы использовались во время жертвоприношений и различных магических ритуалов. А со временем ножи активно использовали как защиту от злых духов. Поэтому люди верили, что нож является мощным носителем энергии и не только хорошей, но и разрушительной.

Именно поэтому люди считали, что подаренные ножи могут стать причиной ссор, конфликтов и недоразумений между дарителем и человеком, принявшим этот подарок.

Кроме того, ранее почти все ножи изготавливали на заказ, поэтому считается, что предмет, купленный другим человеком, несет в себе чужую энергетику, что вредно для здоровья и благосостояния человека, получившего такой презент.

Также наши предки считали, что ножи способны отсекать удачу. Существуют поверья, что даря острый предмет, человек буквально отсекаете удачу от лица, которому этот подарок адресован.

Кроме того, в некоторых культурах нож — символ войны и насилия, и такой подарок считается актом неуважение перед божествами.

Также значение имело, кому нож был подарен. Если женщине, то он портил ее любовные отношения, а если мужчине, то считалось, что вскоре ему нужно сделать какое-то “кровавое” дело.

Если подарить нож маме, то это разрежет все родственные связи, спровоцирует скандал и полное прекращение отношений. Также острый предмет может вызвать у мамы тяжелую болезнь.

Как правильно дарить ножи, чтобы не навлечь беду

Как обойти суеверия, если вы или же вам дарят нож: