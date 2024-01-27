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Чекає багато змін: мольфар побачив, чи будуть вибори в Україні в найближчі 5 років

27 Січня 2024, 09:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Вибори
Джерело: Факти ICTV

В Україні точно проведуть вибори найближчим часом – у цьому впевнений мольфар Макс Гордєєв. В ефірі Ранку у великому місті він зробив розклад карт, щоб відповісти на запитання, яке цікавить багатьох українців.

Чи будуть вибори в Україні в наступні 5 років

Так, мольфар вважає, що такий розвиток подій 100% здійсниться.

– Це однозначно буде. Загалом, я можу сказати, що за цей період дуже багато відбудеться позитивного в Україні. Адже негативне ви й так самі бачите. На Україну падає карта Сонця – це означає процвітання, сила та енергія, – запевнив Гордєєв.

Карти також показали результати виборів – вони нам принесуть користь.

Зараз дивляться

– Якщо ви питаєте, чи принесе ця людина процвітання країні – я скажу Так, – підсумував мольфар.

Раніше мольфар розповів, чи будуть зміни на фронті влітку 2024 року. Гордєєв зазначив, що триватимуть активні дії аж до кінця весни, а протистояння буде складним.

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Джерело
Ранок у великому місті
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вибори в Україні
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