В Украине точно проведут выборы в ближайшее время — в этом уверен мольфар Макс Гордеев. В эфире Утра в большом городе он сделал расклад карт, чтобы ответить на вопрос, интересующий многих украинцев.

Будут ли выборы в Украине в следующие 5 лет

Так, мольфар считает, что такое развитие событий 100% осуществится.

— Это однозначно будет. В целом, я могу сказать, что за этот период очень многое произойдет позитивного в Украине. Ведь негативное вы и так сами видите. На Украину падает карта Солнца — это значит процветание, сила и энергия, — заверил Гордеев.

Карты также показали результаты выборов — они нам принесут пользу.

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— Если вы спрашиваете, принесет ли этот человек процветание стране — я скажу Да, — подытожил мольфар.

Ранее мольфар рассказал, будут ли изменение на фронте летом 2024. Гордеев отметил, что будут продолжаться активные действия аж до конца весны, а противостояние будет сложным.