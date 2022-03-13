Карпатская мольфарка и участница 5 сезона Битвы Экстрасенсов на СТБ Магдалена Мочиовски спрогнозировала, когда закончится война в Украине.

Мольфарка уверена – в этой нелегкой борьбе за мир и собственную свободу украинцы выстоят.

– Ждать долго не придется. Я чувствую, что в течение трех недель будут конкретные перемены. Европа его (Путина. – Ред.) добъет: он будет изолирован от мира. А когда в Россию перестанут прибывать миллиарды, то свои же его и уберут, – заявила Мочиовски в эфире Апостроф TV.

Мольфар также убеждена, что Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс.

– Когда мне задают такие вопросы, я всегда отвечаю: А кто, если не мы? – говорит она.

По мнению Мочиовски, Путин не готов остановиться на Украине, поэтому попытается спровоцировать Европу на военные действия.

– Например, может зайти со стороны Польши. У него есть планы, которые уже лежат на столе. И эти планы не были секретными, как бы он ни пытался их скрыть, – добавила она.

Ранее астролог Анжела Перл рассказала, что полномасштабную войну в Украине Россия планировала заранее, это решение не было спонтанным.

По мнению астролога, война в Украине закончится ближе к лету: кульминация спадет после 12 марта, а боевые действия продлятся еще 3-4 месяца, правда, не в таком силовом аспекте.