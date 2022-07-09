Растущая Луна в августе 2022 приходится на первую половину месяца — с 1 по 11 число.

Первая фаза небесного светила в последний месяц лета придется на 1-4 августа. 5 числа наступит первая четверть. Вторая пройдет с 6 по 11 число, и 12 августа украинцы смогут наблюдать за полнолуние.

Растущая Луна — положительное время для начинаний. Самое время сделать то, что давно откладывали, поскольку сила спутника даст мощный импульс для развития.

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Нейтральные дни во время растущей Луны в августе 2022 — 1, 5, 6, 9.

Ранее мы также публиковали лунный календарь на август 2022. С его помощью вы сможете более точно распланировать планы на третий месяц лета, поскольку Луна способна влиять на поведение как людей, так и всех остальных живых организмов.