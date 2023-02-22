Дзеркальні дати – це комбінація чисел певного дня, яка однаково читається зліва направо та навпаки. Вважається, що дзеркальні дати посилюють енергію дня і тим самим збільшують ваші можливості.

Про що говорить дзеркальна дата 23.02.2023 – яким буде цей день, що можна робити, а які плани краще перенести, читайте у матеріалі.

За словами нумеролога Аліни Виноградової, двійка — це про партнерство, парність, домовленості, а трійка — про розуміння своїх інтересів, успіх і творчу реалізацію.

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– Дата 23.02.2023 дуже добре підходить для створення ділового чи особистого партнерства, а також заяви про себе та фінансові операції. Понад те, на небі немає поганих аспектів і ретроградних планет, а це як зірвати джек-пот! – запевняє експерт.

За словами нумеролога, у дзеркальну дату 23.02.2023 сприятливо:

починати справи чи зрушити з мертвої точки ситуацію;

проявити себе як лідера, взяти на себе відповідальність;

привести справи та документи до ладу;

позбутися зайвих речей і непотрібних зв’язків;

прибрати свій простір;

вирішувати питання з чиновниками та держструктурами.

Водночас 23.02.2023 не рекомендовано сваритися, лаятися, а також бажати негативу іншим людям. Бумеранг у дзеркальні дати працює набагато сильніше, тому може повернутися у посиленому вигляді.

З погляду астрології дзеркальна дата 23 лютого буде днем активності.

За словами астролога Ольги Медвецької, цього дня ми відчуватимемо приплив сил та енергії, та якщо не направити її у потрібне русло, вона перетвориться на енергію агресії. Саме тому до розпорядку дня потрібно додати хоча б трохи фізичної активності, прогулянку швидким кроком чи енергійні танці.

Якщо направити свою активність на справи, які потребують вирішення, це мине цілком плідно і може дати хороші результати, особливо, якщо справи стосуються комунікацій. Під час переговорів і спілкування краще робити ставку на спільні інтереси та цілі, щоб відчувалося, що ви зі співрозмовником – одна команда.