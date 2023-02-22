Зеркальные даты — это комбинация чисел определенного дня, которая одинаково читается слева направо и наоборот. Считается, что зеркальные даты усиливают энергии дня и тем самым увеличивают ваши возможности.

О чем говорит зеркальная дата 23.02.2023 — каким будет этот день, что можно делать, а какие планы лучше перенести, читайте в материале.

По словам нумеролога Алины Виноградовой, двойка — это про партнерство, парность, договоренности, а тройка — про понимание своих интересов, успех и творческую реализацию.

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— Дата 23.02.2023 очень хорошо подходит для создания делового или личного партнерства, а так же заявления о себе и финансовых операциях. Более того, в это время на небе нет плохих аспектов и ретроградных планет, а это как сорвать джек-пот! — уверяет эксперт.

По словам нумеролога, в зеркальную дату 23.02.2023 благоприятно:

начинать дела или сдвинуть с мертвой точки ситуацию;

проявить себя как лидера, взять на себя ответственность;

привести дела и документы в порядок;

избавиться от лишних вещей и ненужных связей;

убрать свое пространство;

решать вопросы с чиновниками и госструктурами.

В то же время 23.02.2023 не рекомендовано ругаться, сквернословить, а так же желать негатива другим людям. Бумеранг в зеркальные даты работает гораздо сильнее, поэтому может прилететь обратно в усиленном виде.

С астрологической точки зрения зеркальная дата 23 февраля будет днем активности.

По словам астролога Ольги Медвецкой, в этот день мы будем чувствовать прилив сил и энергии, но если не направить ее в нужное русло, она превратится в энергию агрессии. Именно поэтому в распорядок дня нужно добавить хотя бы немного физической активности, прогулку быстрым шагом или энергичные танцы.

Если направить свою активность на дела, нуждающиеся в решении, то это пройдет вполне плодотворно и может принести хорошие результаты, особенно если дела касаются коммуникаций. При переговорах и общении лучше делать ставку на общие интересы и цели, чтобы чувствовалось, что вы с собеседником — одна команда.