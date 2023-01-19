Дзеркальну дату вважають чарівним днем, коли можна змінити своє життя. Коли дзеркальні дати у 2023 році та на які сфери варто звернути увагу в ці дні, Фактам ICTV розповіла нумеролог Катерина Дубчак.
– Всесвіт підказує нам мовою чисел дні, коли ми маємо можливість змінити своє життя. Це найпотужніші дати 2023 року, коли кожна людина без виключення здатна змінити своє життя і взяти від нього максимум!
За словами нумеролога, у дзеркальні дати варто загадувати бажання, розпочинати нові стосунки, будувати плани на майбутнє, а також прописувати цілі.
Список дзеркальних дат 2023 і рекомендації
- 01.01.2023
День перебудови власних переконань і цінностей у нових реаліях для розуміння власних потреб та виходу на новий рівень життя.
- 02.02.2023
День підвищення власного авторитету, власної впевненості в собі, доведення справ до кінця.
- 23.02.2023
День емоційної рівноваги та балансу між внутрішнім і зовнішнім. День налагодження стосунків. Успішні справи приватного бізнесу і розвитку ремесла. Зберігайте внутрішній спокій, створюйте красу навколо, не спішіть!
- 03.03.2023
День трансформації та добровільного звільнення від старих установок, що обмежують, правил і традицій для власного зростання. Будьте готові, що в цей день в ваше життя прийде щось нове, будьте відкриті до змін! Зробіть щось, чого ніколи не робили.
- 20.03.2023
День знайомств, розширення кола спілкування, день коли важливе спілкування .Життя дає шанс самореалізуватися в будь-якій сфері вашого життя .Виключіть внутрішню жертву.
- 23.03.2023
Збуваються всі мрії. Ви отримуєте доступ до можливості повністю змінити своє життя! Успіх у всіх починаннях, успіх у всіх сферах життя.
- 04.04.2023
Активний день, варто запланувати максимум справ, енергії вистачить на все. День, коли варто робити все в задоволення. Пропишіть свої мрії та цілі.
- 05.05.2023
День, коли успішно вирішуються справи кар’єри, творчості, популярності .Романтичні стосунки. Успіх у всьому, підтримка друзів. День дає масу позитивних емоцій. Займіться творчістю.
- 06.06.2023
День успіху в кар’єрі та бізнесі. Отримання заслуженої винагороди.
- 07.07.2023
Успішно справи пов’язані з іноземцями/закордоном. Неочікувані пропозиції. Перед вами відкриті будь-які дороги, навіть “фантастичні”.
- 08.08.2023
День для початку нового, оформлення документів, отриманням передачі знань. Успіх в угодах, особливо нових. Будьте активними, ідіть назустріч новому.
- 09.09.2023
День коли зароджуються нові ідеї, проєкти. Матеріалізація думок і мрій. Все, що було раніше заплановано, реалізується. Бажано мріяти конкретно.
- 10.10.2023
День, коли бажано побути на одинці. Всі проєкти, які людина реалізовує сама, дають великі результати. День, коли відкриваються таланти. Не варто щось змінювати. День переоцінки цінностей.
- 23.10.2023
Насичений подіями день, легко вирішуються питання нестандартним шляхом. День непрогнозованих змін, завжди найкраще. Є можливість змінити життя кардинально.
- 11.11.2023
День вирішення питань бізнесу і справ, які раніше не вдавалося закрити. Відкриваються дороги, які раніше були не під силу. Проявляйте сміливість сьогодні.
- 12.12.2023
Насичений подіями день, легко вирішуються питання нестандартним шляхом. День непрогнозованих змін, завжди найкраще. Є можливість змінити життя кардинально.