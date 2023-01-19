Дзеркальну дату вважають чарівним днем, коли можна змінити своє життя. Коли дзеркальні дати у 2023 році та на які сфери варто звернути увагу в ці дні, Фактам ICTV розповіла нумеролог Катерина Дубчак.

– Всесвіт підказує нам мовою чисел дні, коли ми маємо можливість змінити своє життя. Це найпотужніші дати 2023 року, коли кожна людина без виключення здатна змінити своє життя і взяти від нього максимум!

За словами нумеролога, у дзеркальні дати варто загадувати бажання, розпочинати нові стосунки, будувати плани на майбутнє, а також прописувати цілі.

Список дзеркальних дат 2023 і рекомендації

01.01.2023

День перебудови власних переконань і цінностей у нових реаліях для розуміння власних потреб та виходу на новий рівень життя.

Зараз дивляться

02.02.2023

День підвищення власного авторитету, власної впевненості в собі, доведення справ до кінця.

23.02.2023

День емоційної рівноваги та балансу між внутрішнім і зовнішнім. День налагодження стосунків. Успішні справи приватного бізнесу і розвитку ремесла. Зберігайте внутрішній спокій, створюйте красу навколо, не спішіть!

03.03.2023

День трансформації та добровільного звільнення від старих установок, що обмежують, правил і традицій для власного зростання. Будьте готові, що в цей день в ваше життя прийде щось нове, будьте відкриті до змін! Зробіть щось, чого ніколи не робили.

20.03.2023

День знайомств, розширення кола спілкування, день коли важливе спілкування .Життя дає шанс самореалізуватися в будь-якій сфері вашого життя .Виключіть внутрішню жертву.

23.03.2023

Збуваються всі мрії. Ви отримуєте доступ до можливості повністю змінити своє життя! Успіх у всіх починаннях, успіх у всіх сферах життя.

04.04.2023

Активний день, варто запланувати максимум справ, енергії вистачить на все. День, коли варто робити все в задоволення. Пропишіть свої мрії та цілі.

05.05.2023

День, коли успішно вирішуються справи кар’єри, творчості, популярності .Романтичні стосунки. Успіх у всьому, підтримка друзів. День дає масу позитивних емоцій. Займіться творчістю.

06.06.2023

День успіху в кар’єрі та бізнесі. Отримання заслуженої винагороди.

07.07.2023

Успішно справи пов’язані з іноземцями/закордоном. Неочікувані пропозиції. Перед вами відкриті будь-які дороги, навіть “фантастичні”.

08.08.2023

День для початку нового, оформлення документів, отриманням передачі знань. Успіх в угодах, особливо нових. Будьте активними, ідіть назустріч новому.

09.09.2023

День коли зароджуються нові ідеї, проєкти. Матеріалізація думок і мрій. Все, що було раніше заплановано, реалізується. Бажано мріяти конкретно.

10.10.2023

День, коли бажано побути на одинці. Всі проєкти, які людина реалізовує сама, дають великі результати. День, коли відкриваються таланти. Не варто щось змінювати. День переоцінки цінностей.

23.10.2023

Насичений подіями день, легко вирішуються питання нестандартним шляхом. День непрогнозованих змін, завжди найкраще. Є можливість змінити життя кардинально.

11.11.2023

День вирішення питань бізнесу і справ, які раніше не вдавалося закрити. Відкриваються дороги, які раніше були не під силу. Проявляйте сміливість сьогодні.

12.12.2023

Насичений подіями день, легко вирішуються питання нестандартним шляхом. День непрогнозованих змін, завжди найкраще. Є можливість змінити життя кардинально.