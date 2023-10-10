В России готовят станции метро под бомбоубежища. Мольфар и таролог Макс Гордеев увидел, понадобятся ли они им.

Говорит, видит прилеты, а значит, убежища гражданам страны-агрессора нужны.

— Прилеты будут чаще. Пусть готовятся к тому, что наши ВСУ приближаются к ним, они понимают, что так и есть. Будет очень неожиданно, даже смерти людей. 100% это им понадобится. Пусть почувствуют все то, что чувствовали и чувствуем мы. Но, надеюсь, что это будет в трехкратном размере, — отметил мольфар.

Ранее мы также делились прогнозом астролога, который сказал, когда закончится война в Украине. По словам Дмитрия Урануса, в 2023 году это точно не произойдет, поскольку до декабря будут тяжелые бои на территории южной части Украины и под Бахмутом.

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