Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Активно займаються питанням: мольфар побачив, чи будуть великі авіакатастрофи в РФ

4 Жовтня 2023, 13:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
авіакатастрофа

У країні-агресорі зараз активно займаються авіацією. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі програми Ранок у Великому Місті сказав, чи будуть великі авіакатастрофи в РФ через нездатність росіян обслуговувати літаки.

Каже, бачить якихось двох людей, які відповідають за справність авіації. Зараз вони починають ремонтувати її, шукати якісь деталі – активно працюють над цим.

– Гроші якісь з’явилися, інвестиція в це пішла. Я так розумію, що для Путіна все ж таки важлива історія, як про нього думатимуть люди, і він хоче показати, що щось робить, і щоб авіація була в порядку. Наразі великих катастроф не бачу. Бачу, що зараз цим питанням активно займаються, – зазначив Гордєєв.

Раніше мольфар побачив перебіг мобілізації в Росії. Він упевнений, що занадто масштабною вона не буде, адже утримувати величезну армію дуже складно.

Зараз дивляться

Тож Гордєєв припустив, що мобілізація буде поступовою.

Читайте також:
Чи ліквідують суровікінаВін догрався: мольфар побачив ліквідацію Суровікіна

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
авіація РФ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь