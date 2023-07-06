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Будут активные действия: мольфар оценил шансы взрыва на ЗАЭС из-за Каховской дамбы

6 июля 2023, 17:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
ЗАЕС

Нехватка воды на Каховской ГЭС может привести к катастрофе на Запорожской АЭС. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— По этому вопросу выпала карта любовников. В первую очередь она символизирует неопределенность. Ситуация еще не прояснена. На еще одной карте мы видим повешенного. Это значит, что случай действительно критический, — заявил мольфар.

Макс уверяет, что конкретного ответа пока что нет. Впрочем, еще одна карта показала, что ждет нас в будущем — именно так и будут разворачиваться события.

— Мы видим карту колесницы. Это сильный и верный знак — символ активных действий. Если угроза будет более глобальной, то Украина будет предпринимать активные действия, чтобы это исправить, — добавил Гордеев.

Это не единственная ядерная угроза для Украины в условиях войны — ранее мольфар рассказал, получит ли Беларусь ядерное оружие. Как оказалось, небольшая часть оружия у соседней страны есть, впрочем, бояться нечего.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Астрология Война в Украине ЗАЕС
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