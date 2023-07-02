Мольфар про смерть пропагандиста Красовського: Сховатися не вийде, працює карма

Російського пропагандиста Антона Красовського, який закликав топити українських дітей, чекатиме розплата. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Карма йде до нього – карта справедливості випала. Але ж вони (пропагандисти. – Ред.) всі ховаються – карта верховної жриці говорить про щось сховане. Це дуже цікава ситуація, бо вони нарешті зрозуміли, що біда дуже близько. Повірте, кожному буде своє. Бачимо дуже яскраву ситуацію з Красовським – випадає карта смерті, – каже Гордєєв.

Нагадаємо, директор пропагандистського телеканалу Russia Today Красовський неодноразово закликав до геноциду українців, а також негативно висловлювався щодо існування України як самостійної та суверенної держави.

У лютому 2023 року український суд за матеріалами СБУ заочно засудив Красовського до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.