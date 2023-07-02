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Мольфар про смерть пропагандиста Красовського: Сховатися не вийде, працює карма

2 Липня 2023, 08:17
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
чи ліквідують пропагандиста красовського, який пропонував топити українських дітей

Російського пропагандиста Антона Красовського, який закликав топити українських дітей, чекатиме розплата. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Карма йде до нього – карта справедливості випала. Але ж вони (пропагандисти. – Ред.) всі ховаються – карта верховної жриці говорить про щось сховане. Це дуже цікава ситуація, бо вони нарешті зрозуміли, що біда дуже близько. Повірте, кожному буде своє. Бачимо дуже яскраву ситуацію з Красовським – випадає карта смерті, – каже Гордєєв.

Нагадаємо, директор пропагандистського телеканалу Russia Today Красовський неодноразово закликав до геноциду українців, а також негативно висловлювався щодо існування України як самостійної та суверенної держави.

У лютому 2023 року український суд за матеріалами СБУ заочно засудив Красовського до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Росія
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