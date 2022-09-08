У жовтні 2022 року зростаючий Місяць буде двічі. Спочатку в першій половині місяця – з 1 по 8 число, потім у другій – з 26 по 31 число.

Перша фаза небесного світила у другий місяць осені припаде на 1-2 жовтня. 4 числа настане перша чверть. Друга пройде з 4 по 8 число. 9 жовтня ми спостерігатимемо повний Місяць.

У зростаючий Місяць слід починати ті справи, які відкладали на потім. Також це позитивний період для нових починань.

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Сприятливі дні під час зростаючого Місяця в жовтні 2022 – 1, 2, 5, 6, 26, 28, 29, 31.

Нейтральні дні під час зростаючого Місяця в жовтні 2022 – 2, 4, 7, 8, 27.

Несприятливі дні під час зростаючого Місяця в жовтні 2022 – 30.

Раніше ми публікували детальний місячний календар на жовтень 2022. За допомогою його можна дізнатися докладніше про сприятливі та несприятливі дні.

Також за допомогою календаря можна краще вибудувати свої плани та знати – коли справи варто відкласти, а коли вони принесуть позитивний результат.