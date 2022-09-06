Місячний календар стрижок на жовтень 2022 року підкаже, коли найкраще піти до свого перукаря. Здорове та красиве волосся – це не тільки генетика та догляд, але й вплив Місяця на живі організми, зокрема людей. Краще заздалегідь дізнатися сприятливі та несприятливі дні, щоб покращити стан шевелюри та привернути до себе лише позитивну енергію – удачу, здоров’я, а також успіхи у кар’єрі.

Не варто забувати й про зміну зачіски – якщо вибрати для цього правильний день, локони помітно зміцняться, а життя неодмінно стане кращим.

Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на жовтень 2022 року, який допоможе розібратися з цим тонким питанням.

Зараз дивляться

Астропрогноз на 1 жовтня

У перший день жовтня краще не йти до свого майстра – форму укладки зберегти не вийде, а фарбування не принесе бажаних результатів.

Астропрогноз на 2 жовтня

Сприятливий день навіть для зміни іміджу. Волосся після стрижки швидко і легко ростиме, а тіло зарядиться позитивною енергією.

Астропрогноз на 3 жовтня

Не варто виконувати свої сміливі рішення. Нехай перукар не намагається вас здивувати.

Астропрогноз на 4 жовтня

Дуже сприятливий день для стрижки – вітаються експерименти з вибором кольору, це стосується й сивини.

Астропрогноз на 5 жовтня

Стрижка може негативно вплинути на здоров’я. Рекомендується розчісувати волосся якнайчастіше.

Астропрогноз на 6 жовтня

Хороший день для стрижки – волосся отримає потрібну енергію, а руки майстра цього дня точно не підведуть. Корені помітно зміцняться, а локони зростатимуть швидше.

Астропрогноз на 7 жовтня

Не варто йти до майстра – можна прокинутися з лупою наступного дня. Не варто користуватися хімічною завивкою або новими засобами для догляду за головою.

Астропрогноз на 8 жовтня

Цього дня відвідувати перукаря потрібно лише у крайніх випадках. Сконцентруйте свою увагу на нових починаннях, а не на стрижці.

Астропрогноз на 9 жовтня

Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Але тільки за умови, що перукарю можна довіряти. Цього дня краще не ризикувати.

Астропрогноз на 10 жовтня

Потрібно остерігатися негативу – недоліки не повинні опанувати думки. На цьому ґрунті можна наважитися на зачіску, про яку можна сильно пошкодувати.

Астропрогноз на 11 жовтня

Для збереження власного здоров’я сьогодні варто відмовитись від стрижки. Рекомендується заплести волосся у пучок – це захистить шевелюру від негативного впливу.

Астропрогноз на 12 жовтня

Відмовтеся від змін, навіть якщо дуже цього хочеться. Імідж можна змінювати тоді, коли потрібно кардинально перевернути життя.

Астропрогноз на 13 жовтня

Нейтральний день для стрижки – на лікувальний ефект процедури не варто сподіватися, як і на негативні наслідки. Можна сміливо записуватись до майстра.

Астропрогноз на 14 жовтня

У цей день зачіска має бути легкою, повітряною, її не варто обтяжувати декоративними елементами. Цього дня стрижка несприятлива.

Астропрогноз на 15 жовтня

Нейтральний день для зачіски. Не думайте про експерименти – велика ймовірність, що після цього можна пошкодувати про вчинене.

Астропрогноз на 16 жовтня

Стрижка сьогодні допоможе позбутися проблем зі здоров’ям, але поєднувати з походом до дантиста не варто. Похід до перукаря може розкрити творчий потенціал.

Астропрогноз на 17 жовтня

Намагайтеся зачісуватися якнайчастіше. Нейтральний день для фарбування чи стрижки.

Астропрогноз на 18 жовтня

Якщо постригтися в цей день, волосся росте густішим. Це допоможе позбутися невдач і зарядитися позитивною енергією.

Астропрогноз на 19 жовтня

Натуральний барвник допоможе привернути до себе начальника або вдало пройти співбесіду. Добра порада стосується і тих, хто шукає роботу.

Астропрогноз на 20 жовтня

Стрижка негативно позначиться на психічному стані. Краще провести день у релаксації – стрес ні до чого хорошого не приведе.

Астропрогноз на 21 жовтня

У цей день волосся буде рости швидше, а завивка буде дуже вдалою. Це стосується фарбування та тонування. Проведіть день у майстра.

Астропрогноз на 22 жовтня

Дуже сприятливий день для стрижки – зробіть усе, щоб процедура була максимально плідною. Стригтися сьогодні означає збільшити свою харизму та чарівність – повага серед колег забезпечена.

Астропрогноз на 23 жовтня

Не найкращий день для походу до перукаря – після стрижки фізична активність буде справжнім випробуванням. Краще провести день за приємним заняттям або й узагалі на дивані.

Астропрогноз на 24 жовтня

Нейтральний день для походу до майстра – не варто експериментувати, але звичайна стрижка виправдає очікування.

Астропрогноз на 25 жовтня

Не робіть кардинальних змін – вони сподобаються далеко не всім. Стрижка підійде для слабкого волосся, якому потрібна допомога професіонала.

Астропрогноз на 26 жовтня

Сприятливий день для всього, що може запропонувати перукар – від завивки до стрижки. Зміна іміджу може вплинути на стосунки з протилежною статтю, але в який бік – невідомо.

Астропрогноз на 27 жовтня

День підходить для оздоровчих процедур. Варто відмовитися від сильної хімічної дії на волосся, інакше буде тільки гірше для голови.

Астропрогноз на 28 жовтня

Максимально несприятливий день. Краще навіть не думати про стрижку – нічого хорошого вона не принесе.

Астропрогноз на 29 жовтня

Несприятливий день, який краще витратити на копітку роботу. Краще перенести похід до майстра на кінець місяця – кілька днів великої ролі не зіграють.

Астропрогноз на 30 жовтня

Фарбування та тонування пройде вдало. Астрологи запевняють, що волосся менше сіктиметься і отримуватиме позитивну енергію Місяця.

Астропрогноз на 31 жовтня

Дуже сприятливий день для фантазії. Зробіть те, чого давно хотіли – успіх гарантований.