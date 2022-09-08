В октябре 2022 года растущая Луна будет дважды. Сначала в первой половине месяца — с 1 по 8 число, потом во второй — с 26 по 31 число.

Первая фаза небесного светила во второй месяц осени придется на 1-2 октября. 4 числа наступит первая четверть. Вторая пройдет с 4 по 8 число. 9 октября мы будем наблюдать полнолуние.

В растущую Луну следует начинать те дела, которые откладывали на потом. Также это положительный период для новых начинаний.

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Благоприятные дни во время растущей Луны в октябре 2022 — 1, 2, 5, 6, 26, 28, 29, 31.

Нейтральные дни во время растущей Луны в октябре 2022 — 2, 4, 7, 8, 27.

Неблагоприятные дни во время растущей Луны в октябре 2022 — 30.

Ранее мы публиковали детальный лунный календарь на октябрь 2022. С помощью его можно узнать подробнее о благоприятных и неблагоприятных днях.

Также с помощью календаря можно лучше выстроить свои планы и знать — когда дела стоит отложить, а когда они принесут позитивный результат.