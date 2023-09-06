Магнітні бурі в жовтні 2023 року не вплинуть кардинально на здоров’я людей. Середина осені буде відносно спокійною в плані сонячної активності. Щоправда, в один момент самопочуття у багатьох може погіршитися – до цього варто бути готовим заздалегідь.

Факти ICTV склали докладний список магнітних бур жовтня 2023 року, щоб розпланувати місяць.

Так, перша магнітна буря середньої сили очікується 1 жовтня – початок місяця може здатися дуже важким. Спробуйте уникнути сильних фізичних і розумових навантажень.

2 жовтня буде слабка сонячна активність – може зіпсуватися настрій, або ж з’явиться помітне небажання вставати з ліжка.

Найсильніша магнітна буря очікується 5 жовтня. Її пік буде вранці, але вплив на організм протримається аж до глибокої ночі. Можливі різкі перепади настрою, головний біль і запалення хронічних захворювань.

Ще дві магнітні бурі слабкої сили впливатимуть на все живе в період із 13 до 15 жовтня і 23-26 числа. Далеко не всі відчують силу Сонця в ці дати.

Досить серйозна сонячна активність очікується і наприкінці місяця – магнітна буря середньої сили буде 29-30 жовтня.

Загалом, є корисні поради, які допоможуть пережити сонячну активність якомога легше: