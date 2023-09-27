29 вересня на українців чекає рідкісне небесне явище – у денний час з’явиться супермісяць. Йдеться про космічне явище, коли супутник Землі наближається до нашої планети максимально близько – пік очікується на п’ятницю, 29 вересня, о 12.57 за київським часом.

Оскільки активність Місяця впливає на самопочуття людей та інших живих організмів, існують свої традиції і заборони, яких варто дотримуватися в період зближення. Саме час з’ясувати, що можна і не можна робити на супермісяць 29 вересня 2023 року.

Супермісяць 29 вересня 2023 року: що не можна робити

Не секрет, що повня діє на людину не найкращим чином – відчуття можуть стати гострішими, а реакція на те, що відбувається навколо – імпульсивнішою. На тлі цього уникайте конфліктів і намагайтеся не сваритися з близькими та колегами через дрібниці. Якщо потрібно з’ясувати стосунки – перенесіть розмову на більш вдалий період.

Зараз дивляться

Намагайтеся не перенасичуватися емоціями найближчим часом – у багатьох може виникнути безсоння. Заняття спортом або великі фізичні навантаження відкладіть на потім – хронічні захворювання нагадають про себе в найневдаліший момент.

Зміна роботи або навіть переїзд – не найкраща ідея на супермісяць 29 вересня. Та й важливі рішення краще не ухвалювати.

Брати або давати в борг краще заздалегідь або пізніше – є ймовірність більше ніколи не побачити заповітних купюр або ж зіпсувати стосунки з позичальником.

Також не рекомендується вживати алкоголь, їсти багато жирної їжі і навіть робити пропозицію.

Супермісяць 29 вересня 2023 року: що можна робити

На повню багато хто відчуває не тільки імпульсивність, а й приплив сил. Це знак, що потрібно закінчити розпочаті справи або братися за ті питання, які довгий час не вирішувалися.

Виконувати обіцяне на супермісяць буде дуже легко, як і звільняти свою голову від зайвого. У будинку також можна прибрати і навіть викинути або продати непотрібні речі – від цього буде тільки легше.

Великий заряд енергії потрібно кудись подіти – час відкрити для себе цікаве хобі. Дайте волю фантазії й займіться творчістю – це також допоможе очистити голову і реалізувати те, на що давно не наважувалися.

На супермісяць 29 вересня 2023 року намагайтеся якомога більше часу проводити на вулиці – свіже повітря ще нікому не зашкодило. Та й спатися від цього буде тільки краще.