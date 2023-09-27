29 сентября на украинцев ждет редкое небесное явление — в дневное время появится Суперлуние. Речь идет о космическом явлении, когда спутник Земли приближается к нашей планете максимально близко — пик ожидается на пятницу, 29 сентября в 12.57 по киевскому времени.

Поскольку активность Луны влияет на самочувствие людей и остальных живых организмов, существуют свои традиции и запреты, которых стоит соблюдать в период сближения. Самое время выяснить, что можно и нельзя делать на Суперлуние 29 сентября 2023.

Суперлуние 29 сентября 2023: что нельзя делать

Не секрет, что фаза полнолуния нашего спутника действует на человека не лучшим образом — оємоции могут стать острее, а реакция на происходящее вокруг импульсивным. На фоне этого избегайте конфликтов и старайтесь не ругаться с близкими и коллегами по мелочам. Если нужно выяснить отношения — перенесите разговор на более удачный период.

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Старайтесь не перенасыщаться эмоциями в ближайшее время — у многих может напомнить о себе бессонница. Занятия спортом или большие физические нагрузки отложите на потом — хронические заболевания напомнят о себе в самый неудачный момент.

Смена работы или даже переезд — не лучшая идея на Суперлуние 29 сентября. Да и важные решения лучше не принимать на фоне повышенной импульсивности — с такими мыслями лучше переспать и сделать свой выбор.

Брать в долг или давать в долг лучше заранее или попозже — есть вероятность больше никогда не увидеть заветных купюр, или же испортить отношения на фоне возврата.

Также не рекомендуется принимать алкоголь, есть много жирной пищи, и даже делать предложение.

Суперлуние 29 сентября 2023: что можно делать

На полнолуние многие ощущают не только импульсивность, но и прилив сил. Это верный знак того, что нужно закончить начатые дела или браться за те вопросы, которые долгое время не решались.

Выполнять обещанное на Суперлуние будет очень легко, как и освобождать свою голову от лишнего. В доме также можно убраться, и даже выбросить или продать ненужные вещи — от этого будет только легче.

Большой заряд энергии нужно куда-то деть — время открыть для себя интересное хобби. Дайте волю фантазии и займитесь творчеством — это также поможет очистить голову и реализовать то, на что давно не решались.

На Суперлуние 29 сентября 2023 старайтесь как можно больше времени проводить на улице — свежий воздух еще никому не навредил. Да и спаться от этого будет только лучше.